Los detalles de la primera oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El conjunto catalán avanza para concretar el fichaje del delantero de la selección argentina

Según publicaron medios nacionales, el Barcelona ya inició gestiones formales para intentar fichar a Julián Álvarez y prepara una primera oferta para presentarle al Atlético de Madrid.

De acuerdo al artículo, el club catalán considera al delantero argentino como una prioridad para reforzar su ataque y ya mantuvo reuniones con el entorno del jugador. El periodista Fabrizio Romano aseguró que el Barça avanzó en los contactos y que la propuesta formal llegaría “en los próximos días”.

La oferta rondaría los 90 millones de euros más bonus, sin incluir futbolistas en la negociación. Además, el medio español Sport reveló que Deco, director deportivo del Barcelona, encabezó una reunión clave junto a intermediarios y al representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo.

El informe también señala que el atacante argentino habría manifestado su preferencia por jugar en el Barcelona, algo que la dirigencia culé considera fundamental para intentar destrabar la operación. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo económico, ya que el Atlético de Madrid no tiene intención de facilitar la salida de una de sus principales figuras.