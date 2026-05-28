    • 28 de mayo de 2026 - 11:12

    Los detalles de la primera oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

    El conjunto catalán avanza para concretar el fichaje del delantero de la selección argentina

    Julián Álvarez.

    Julián Álvarez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según publicaron medios nacionales, el Barcelona ya inició gestiones formales para intentar fichar a Julián Álvarez y prepara una primera oferta para presentarle al Atlético de Madrid.

    Leé además

    Juan Manuel Cerúndolo le ganó Sinner.

    Histórico triunfo en Roland Garros: el argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó al número 1 del mundo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Punto límite. Para Boca Juniors será ganar o ganar ante Católica si es que pretende seguir en la Copa Libertadores.

    Boca Juniors se juega su última carta para seguir en la Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo al artículo, el club catalán considera al delantero argentino como una prioridad para reforzar su ataque y ya mantuvo reuniones con el entorno del jugador. El periodista Fabrizio Romano aseguró que el Barça avanzó en los contactos y que la propuesta formal llegaría “en los próximos días”.

    La oferta rondaría los 90 millones de euros más bonus, sin incluir futbolistas en la negociación. Además, el medio español Sport reveló que Deco, director deportivo del Barcelona, encabezó una reunión clave junto a intermediarios y al representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo.

    El informe también señala que el atacante argentino habría manifestado su preferencia por jugar en el Barcelona, algo que la dirigencia culé considera fundamental para intentar destrabar la operación. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo económico, ya que el Atlético de Madrid no tiene intención de facilitar la salida de una de sus principales figuras.

    Además del Barcelona, clubes como Paris Saint-Germain y Arsenal también siguen de cerca la situación del delantero argentino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Jorge Chica y Claudio Chiqui Tapia junto con la imagen de la Difunta Correa que acompañará a la Selección en el Mundial 2026.

    El diputado Jorge Chica le llevó una imagen de la Difunta Correa a Chiqui Tapia para acompañar a la Selección rumbo al Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Futuro. El nadador sanjuanino Bautista Lima fue figura en Chile ganando oro en Postas. 

    El nadador sanjuanino Bautista Lima cosechó oro en el Torneo Promesas Olímpicas en Chile

    Por Redacción Diario de Cuyo
    goleada y recuperacion: river vencio a blooming y se aseguro el primer lugar en su zona en la copa sudamericana

    Goleada y recuperación: River venció a Blooming y se aseguró el primer lugar en su zona en la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el desafio ruta 40 regresa a san juan este jueves: por donde pasara la competencia y a que hora arribara el primer vehiculo

    El Desafío Ruta 40 regresa a San Juan este jueves: por dónde pasará la competencia y a qué hora arribará el primer vehículo

    Por Redacción Diario de Cuyo