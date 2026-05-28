Histórico triunfo en Roland Garros: el argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó al número 1 del mundo

El cuerpo dijo basta . Jannik Sinner fue eliminado de Roland Garros luego de que no pudiera recuperarse de los calambres que lo aquejaron durante el partido con el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que consiguió la victoria más importante de su carrera.

El tenista de San Isidro, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam , se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego.

La molestia física del número 1 del mundo lo dejó sin chances de seguir y le cortó el sueño de conseguir el Gran Slam sobre polvo de ladrillo, el único trofeo grande que aún falta en su vitrina.

En tanto, Facundo Díaz Acosta quedó eliminado luego de perder en cinco sets con el el joven Learner Tien. En un partido muy luchado, el estadounidense se impuso por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.

Por su parte, Francisco Cerúndolo ya está jugando contra el local Hugo Gaston, en un partido con muchísima tensión debido al siempre ruidoso y complicado público francés.

image Francisco Cerúndolo.

La actividad para la delegación nacional continuará su curso con un cruce de pronóstico reservado y con acento bien argentino. Francisco Comesaña se jugará el pase a la siguiente ronda ante Luciano Darderi, el tenista nacido en Villa Gesell que representa legalmente a Italia, en un duelo que promete sacar chispas desde el fondo de la pista.

El cierre de la súper agenda del jueves para la Legión estará en manos de una de las grandes sorpresas de la primera ronda. No antes de las 11:50 de la mañana, Román Andrés Burruchaga tendrá una prueba de fuego tremenda cuando enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime, buscando estirar su gran debut absoluto en París.

Como ocurre habitualmente con la programación del Grand Slam francés, todos los horarios de la segunda tanda de partidos quedan estrictamente sujetos a la duración de los encuentros previos. Los tenistas argentinos intentarán replicar el enorme impacto que dio ayer Thiago Tirante y seguir copando el cuadro principal en la superficie más exigente del planeta.

La agenda de los argentinos en Roland Garros: hora y TV