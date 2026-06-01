Messi llegó a Kansas para sumarse a la Selección Argentina

El sueño mundialista está en marcha . Lionel Messi llegó a Kansas este domingo por la noche para sumarse a la concentración de la Selección Argentina. El capitán llegó junto a Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, y está listo para disputar su sexto mundial. Los entrenamientos comenzarán el lunes: el conjunto nacional va por la cuarta estrella.

El rosarino llegó en un vuelo privado proveniente desde Miami y ya se sumó al equipo de cara la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el jueves 11 de junio. La Scaloneta debutará ante Argelia el martes 16 a las 22.

Gerónimo Rulli , Nicolás Tagliafico , Valentín Barco , Nicolás Paz , Julián Álvarez , Enzo Fernández , Nicolás González , Gonzalo Montiel , Leonardo Balerdi , Giovani Lo Celso , Nicolás Otamendi , Nahuel Molina , Cristian Romero , José Manuel López , Leandro Paredes , Giuliano Simeone , Exequiel Palacios y Thiago Almada integraban la delegación que partió desde Buenos Aires y que ya se encuentra en el complejo.

Los jugadores llegaron a Estados Unidos en el vuelo AR1978 (justo, un número más que simbólico) aterrizó en Kansas este domingo por el mediodía , para iniciar la concentración para el Mundial 2026. Minutos más tarde arribó al Origin Hotel, donde hará base durante el certamen.

Lautaro Martínez ya está en Estados UnidosLisandro Martínez y Dibu Martínez se sumarán a la delegación de la Selección Argentina en Estados Unidos.

La Selección Argentina se entrenará en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City. El recinto, inaugurado en 2018, está entre los ríos Kansas y Missouri, en el área metropolitana de la ciudad, con varias canchas de fútbol. Geográficamente, se trata de la zona centro-este de Estados Unidos, climatológicamente muy inestable para esta época del año entre el calor, la humedad y posibilidad de tormentas fuertes.

El hotel en el que se hospeda el plantel es el Origin, adonde finalizan por estos días las remodelaciones que inaugurará el equipo, como un enorme gimnasio extra. A 20 minutos del centro de entrenamiento, cuenta con vistas al río Missouri y se ubica en el área urbana céntrica, por lo que se espera que también sea punto de encuentro con los hinchas. También es nuevo: la construcción de su edificio principal data de 2023.

El viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al Este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.