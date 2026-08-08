    • 8 de agosto de 2026 - 11:44

    Un diario inglés asegura que Gianni Infantino le pagó una suma millonaria a una examante para evitar un escándalo

    Una investigación reveló una relación que habría tenido el actual presidente de la FIFA con una empleada de la UEFA cuando era secretario general.

    Gianni Infantino.

    Gianni Infantino.

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    Otro escándalo vuelve a vincular a Gianni Infantino con la UEFA. Una investigación del diario inglés The Telegraph reveló detalles de una supuesta relación que el actual presidente de la FIFA habría mantenido con una empleada del organismo cuando era secretario general.

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    De acuerdo con la investigación, Infantino habría influido para que la mujer obtuviera un importante ascenso y un aumento considerable de sueldo durante el tiempo que habría durado la relación. La situación habría generado malestar entre otros trabajadores de la UEFA y llegó a involucrar a las autoridades del organismo.

    El entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, habría intervenido personalmente ante la situación. Cuando la mujer dejó la institución, la UEFA habría acordado pagarle una indemnización de seis cifras y también habría financiado sus estudios.

    La UEFA reconoció el desembolso económico y señaló que estaba al tanto de los rumores sobre el vínculo entre Infantino y la empleada, consignó el diario inglés. También indicó que a partir de aquel episodio se reforzaron las normas internas de la organización.

    Sin embargo, desde el organismo rector del fútbol mundial rechazaron las acusaciones. Un portavoz del dirigente calificó la información como “falsa y difamatoria” y aseguró que no existen quejas formales en su contra por su conducta.

    El caso vuelve a poner bajo la lupa su etapa al frente de la UEFA, antes de asumir la presidencia de la FIFA, y expone una serie de presuntos beneficios laborales y económicos que habrían rodeado el vínculo.

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