El árbitro Darío Herrera explicó por qué no cobró penal para River en la última jugada del partido ante Boca

Los futbolistas del Millonario reclamaron un empujón en el área del Xeneize, pero el árbitro Darío Herrera no sancionó falta.

Darío Herrera encendió la polémica en el final del Superclásico.

En la última jugada de la victoria de Boca por 1-0 sobre River, los jugadores del Millonario reclamaron un penal tras un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. El árbitro Darío Herrera no sancionó la pena máxima y una vez finalizado el encuentro se conoció el motivo.

Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.

image La jugada de la polémica que reclamó River Los futbolistas del Millonario consideraron que Blanco empujó a Martínez Quarta dentro del área a los 48 minutos del segundo tiempo. Por eso, una vez finalizado el encuentro, varios jugadores se acercaron a reclamarle al árbitro Herrera por no sancionar la acción ni revisarla en el VAR.