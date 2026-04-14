    • 14 de abril de 2026 - 16:59

    Darío Herrera será el árbitro del Superclásico que River y Boca jugarán en el Monumental

    AFA dio a conocer que Darío Herrera será el árbitro del próximo superclásico entre River y Boca el domingo por la fecha 15ª del Torneo Apertura.

    Darío Herrera será el árbitro del superclásico entre River y Boca.

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    En este sentido, el referí estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Juan Pafundi será el 4to árbitro. Además, Héctor Paletta estará en el VAR acompañado por Sebastián Habib.

    El experimentado árbitro estará al frente del clásico por séptima vez. En los anteriores hubo tres victorias para Boca, dos empates y un triunfo para River. El último antecedente fue para el Millonario con un gol de Borja de penal sancionado en el último minuto y que terminó con siete expulsados.

    Herrera viene de recibir una gran noticia en la última semana: fue uno de los árbitros elegidos para representar a la Argentina en el Mundial 2026.

    El partido entre River y Boca se jugará este domingo a las 17 en el Monumental.

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