Stefano Di Carlo y el River que se viene después del Mundial: "Se van a ir alrededor de quince jugadores"

El primer semestre de 2026 en el fútbol argentino ya terminó. Se viene el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 . Y cuando todas las miradas ya están enfocadas en Lionel Messi y compañía, en River no paran. Mientras el plantel ya se encuentra de vacaciones, en las oficinas de Udaondo y Figueroa Alcorta ya trabajan en el mercado de pases, que va a hacer fuerte y agresivo. Y no solo por los que lleguen, sino también por los que dejarán el club.

"Se van a ir alrededor de quince jugadores" , afirmó el presidente de River, Stefano Di Carlo. Y agregó: "Vamos a hacer un mercado muy agresivo en ingresos y salidas. En algunos casos ventas, en otros cesiones, en algunos casos asumiendo pérdidas pero cortando costos inviables. Hay que intervenir con agresividad. Apuntamos a tener un plantel de 20 jugadores de elite".

Una de las cuestiones que más preocupa al presidente de River es el juego. Y quiere ver un equipo que represente la historia del club. "Nos angustia mucho que River no juegue bien al fútbol, como los hinchas y socios queremos que juegue. Es realmente incómodo y no voy a permitir que esa situación se perpetué. Hay que intervenir con mucha agresividad", aseguró en una entrevista con ESPN.

Luego, explicó: “Hemos cambiado el formato, que también fue habitual en nosotros de esperar los procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de estos jugadores, en algunos casos con ventas, en otros asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible“.

Siguiendo por la misma línea, lanzó: “Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa”.

Di Carlo también hizo un análisis también de lo que fue el rendimiento de River en la primera parte del año. "Es un semestre relativo a la hora de evaluarlo. Si al hincha de River lo agarran en febrero, momento que sale el técnico más importante de la historia del club, y le decían que íbamos a estar en una final y ser los primeros en el grupo de Sudamericana cualquiera hubiera dado la mano", admitió.

Y, elogiando al flamante entrenador, añadió: "Hasta acá nos trajo Coudet, con enorme mérito, con lo que tuvo y con lo que pudo. El balance es correcto, pero mediocre para lo que es River. Coudet hizo lo que pudo con lo que tuvo. Nos trajo hasta una final y fue primero de grupo en la Copa Sudamericana”.

Después, no apuntó contra el arbitraje de la final, sino que reconoció a Belgrano y admitió los errores de River. “Tenemos que corregir los problemas propios. Belgrano ganó bien el campeonato. Y acá, en Argentina, y fundamentalmente en el fútbol, hay una cultura de echarle la culpa al otro. Y yo pienso de otra manera. Hay que empezar por los errores propios y reconocer el mérito de los demás", analizó.

Y añadió: “Uno ve para atrás un montón de antecedentes en los últimos años con fallos arbitrales en contra, pero antes el equipo se imponía igual. Yo tengo que corregir el fútbol de River y construir un equipo que se imponga en el campo de juego”.

Eso sí, igualmente hubo críticas a los hombres de negro. "La cuestión arbitral es algo que vemos todos los argentinos, no es algo que inventé yo o ustedes. Hay situaciones, de toda la vida, donde es penal o no es penal en función de la subjetividad o las ganas que tenés de cobrarlo o no", apuntó.

Y volvió a la carga contra Héctor Paletta, encargado del VAR en el Superclásico. "Toda la vida ha sido así y toda la vida ha sido aceptado porque no existía el VAR. Ahora, en el momento que tenés un señor, con ocho televisores mirando lo que pasa... Y no digo la de la final, que puede ser discutible, pero si la de Paletta, la del Superclásico, que no se entiende qué hizo. Ahí si hay cuestiones que hay que reparar, porque te quitan mérito y dignidad al trabajo", disparó.

Después, en otro orden de temas, se refirió a la llegada de Nicolás Otamendi. "Estaba muy contento, su nivel de alegría era muy grande. Tuvimos una charla muy larga previa a la firma y le agradecí por el esfuerzo que hizo. Va a ser titular en la Selección y vi en él una determinación y un orgullo de dar este paso”, agregó sobre su primer encuentro con el central", manifestó.

Y sobre las posibles llegadas de Giovanni Simeone, Ángel Correa y Thiago Almada, comentó: "Esos apellidos los tuvimos en consideración, como a otros tantos, porque estamos generando a muchas alternativas. Esos nombres que están girando son ciertos porque el proceso es incorporar para mejorar la situación, en algunos casos superponiendo por puesto. En ese sentido, son nombres por los que vamos a apuntar con un equilibrio en el que haciendo la inversión que corresponda comprenda en jugadores en una edad atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente”. En tanto, descartó a Mauro Icardi: "No es un nombre sobre el que hayamos conversado", aseguró.

Por otro lado, se refirió a las situaciones de Franco Armani y Juanfer Quintero, ya que surgió el rumor de que podrían irse: “Armani no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que tiene con el club. Después prima la cuestión de quién está mejor y por supuesto en eso Franco creo que es ejemplar tanto en la cancha como afuera, siempre fue una referencia, es un ícono del club y él va a acompañar y dar apoyo siempre, incluso el día que no esté más en River porque es parte de la historia. Hoy tiene contrato como te decía y quiero decir que son jugadores que también se han ganado el derecho a decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. No es un jugador más, es un jugador especial con el que hay que tener mucha gratitud”, soltó sobre el arquero.

Y agregó, respecto al colombiano: “Lo de Juanfer aplica a lo que dije de Armani. No nos planteó nada y creo que tampoco corresponde estar encima de él teniendo un Mundial, que es algo central en la vida del jugador. En su vuelta conversaremos y tendrá el espacio para ver para qué está y decidir conjuntamente. A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”.

Por otra parte, le consultaron por la no convocatoria de Marcos Acuña al Mundial y fue categórico: "Me sorprendió que Acuña no estuviera en la lista".