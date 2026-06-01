    • 1 de junio de 2026 - 16:15

    Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: perdió con Berrettini en octavos de final

    El italiano se impuso por 6-3, 7-6 y 7-6. Juan Manuel Cerúndolo se lleva el recuerdo de haber eliminado a Jannik Sinner, número 1 del Ranking ATP

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros. El tenista argentino, el único que aún quedaba en el segundo Grand Slam del año, no pudo con Matteo Berretini en los octavos de final y se despidió del torneo.

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    En un partido que duro dos horas y media horas, el italiano se impuso por 6-3, 7-6 y 6-3, de manera contundente.

    El joven tenista argentino no tuvo un buen día, con una gran cantidad de errores no forzados y con visibles muestras de cansancio, algo no menor en este tipo de definiciones.

    El desgaste físico fue uno de los principales enemigo del zurdo argentino en el polvo de ladrillo parisino. Cerúndolo venía de sellar una clasificación agónica ante el español Martín Landaluce por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6, en un partido sumamente extenuante que duró cinco horas y 58 minutos de juego puro.

    Su cuerpo sintió el impacto de encadenar semejante maratón tenística apenas unas horas después de haber dado el gran golpe del torneo al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner.

    El duelo ante Berrettini marcó un tremendo choque de estilos sobre el polvo de ladrillo de la capital francesa. Mientras el argentino suele basar su estrategia en pasar muchísimas pelotas, fallar poco y alargar los puntos, el gigante italiano es quien busca imponer condiciones de manera agresiva apoyado en la enorme potencia de su servicio y su derecha.

    El italiano se había ausentado de las últimas cinco ediciones de Roland Garros por distintas lesiones. Ahora, se medirá con el ganador del duelo entre su compatriota Mario Arnaldi y el estadounidense Frances Tiafoe.

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