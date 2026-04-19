    • 19 de abril de 2026 - 21:53

    Imperdibles: los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental

    La victoria xeneize en el Monumental disparó una catarata de memes: bromas, imágenes virales y referencias al Topo Gigio de Paredes

    Una catarata de memes dejó el triunfo de Boca ante River

    Una catarata de memes dejó el triunfo de Boca ante River

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La victoria de Boca en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales, que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia River tras el 1-0 en el Superclásico. El penal de Paredes, la celebración con el icónico Topo Gigio y la imagen del mal estado del campo de juego alimentaron el ingenio digital.

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    La actuación de Paredes fue el principal foco de las publicaciones: el mediocampista, campeón del mundo, ejecutó el penal con frialdad y festejó con la seña dedicada a Juan Román Riquelme, presidente del club. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos sobre el invicto perdido por Eduardo Coudet y las oportunidades fallidas por River en los minutos finales.

    También fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes. El estado del césped del Monumental resultó otro blanco frecuente: el Arenazo figuró como trending topic.

    Los mejores memes

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