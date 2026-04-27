Copa Libertadores: Boca dulce y en racha visita al Cruzeiro en Brasil

Boca visitará este martes a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en busca de un triunfo que lo deje con un pie y medio en los octavos de final. Un examen durísimo porque la Copa tiene ese plus cuando se juega de visitante y Boca sabe jugar esos partidos.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estádio Governador Magalhães Pinto y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional. En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que el “Xeneize”, en caso de sumar nuevamente de a tres, quedará prácticamente clasificado a los octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está clasificado a los playoffs y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia, para además extender su invicto a 14 partidos.

Cruzeiro, por su parte, tuvo un comienzo discreto en esta edición de la Copa Libertadores, donde le ganó de visitante a Barcelona de Ecuador y luego perdió como local frente a Universidad Católica, por lo que marcha tercero con tres unidades. En caso de no conseguir un resultado positivo este martes frente a Boca, podría empezar a complicarse su clasificación a los octavos de final.

PROBABLES FORMACIONES

CRUZEIRO: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

BOCA: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Magalhães Pinto

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Hora: 21:30.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

LANUS RECIBE A LDQ

Lanús recibirá este martes a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para el futuro de ambos equipos en el torneo de clubes más importante de América.

El enfrentamiento, que iniciará a las 19, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Lara.

Lanús tuvo un complicado inicio en esta Copa Libertadores, ya que actualmente ocupa el tercer puesto en el Grupo G, producto de la derrota ante el Mirassol de Brasil y el triunfo contra Always Ready de Bolivia.