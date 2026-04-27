    • 27 de abril de 2026 - 13:07

    Cuándo juegan Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: convocados, fecha, hora y TV en vivo

    El Xeneize visita mañana al club brasileño por la tercera fecha de la Copa Libertadores y el entrenador ya tiene la nómina de jugadores.

    Boca Juniors ya se prepara para el duelo clave ante Cruzeiro.&nbsp;

    Boca Juniors ya se prepara para el duelo clave ante Cruzeiro. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca visita a Cruzeiro en el Estadio Mineirao el martes 28 de abril, por la tercera fecha de la CONMEBOL Libertadores 2026. El partido comienza a las 21:30 (ARG y URU), 20:30 (CHI) y 19:30 (COL, ECU y PER), con transmisión en vivo por el Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

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    Por qué es importante este partido de la Copa Libertadores

    Ambos juegan con distintos objetivos: Boca es el líder del Grupo D, con dos triunfos (puntaje ideal), mientras que Cruzeiro ganó uno y perdió otro y figura en el tercer lugar. De imponerse, el "Xeneize" tendrá encaminada la clasificación a los octavos de final en el máximo certamen continental de clubes.

    Jugadores a seguir en Cruzeiro vs. Boca

    En Cruzeiro hay que seguir atentos a estos jugadores: Henrique, Gerson, Matheus Pereira y Neyser Villarreal.

    En Boca, con el XI que ya sale de memoria, se destacan Leandro Paredes, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

    Así llegan los equipos

    Cruzeiro, con Artur Jorge como técnico, viene de superar 1-0 a Remo como visitante por el Brasileirao. En la Libertadores, debutó con victoria ante Barcelona en Ecuador y después cayó frente a la Universidad Católica en Brasil.

    Boca, dirigido por Claudio Ubeda, llega en gran forma, con un invicto de 14 partidos entre el Torneo Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina. En su partido más reciente, goleó 4-0 a Defensa y Justicia de visitante, lo que lo clasificó a los playoffs. En la Libertadores se presentó con un éxito sobre la Católica en Chile y después goleó a Barcelona en La Bombonera.

    El último antecedente

    Se enfrentaron el 22 de agosto de 2024, por la Copa Sudamericana, y Cruzeiro ganó 2-1 de local. Matheus Henrique y Walace marcaron para el vencedor y descontó Milton Giménez para el equipo argentino, que sufrió en el inicio la expulsión de Luis Advíncula. Boca se impuso en tres de los cuatro duelos previos a ese en Brasil.

    Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

    El partido entre Cruzeiro y Boca se juega el martes 28 de abril a las 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI), 19:30 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).

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