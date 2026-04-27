Cuándo juegan Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: convocados, fecha, hora y TV en vivo

Boca visita a Cruzeiro en el Estadio Mineirao el martes 28 de abril, por la tercera fecha de la CONMEBOL Libertadores 2026. El partido comienza a las 21:30 (ARG y URU), 20:30 (CHI) y 19:30 (COL, ECU y PER), con transmisión en vivo por el Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

Boca, que viene dulce por el Superclásico, enfrenta esta noche a Defensa: Ubeda pone un equipo con mayoría de suplentes

Ambos juegan con distintos objetivos: Boca es el líder del Grupo D, con dos triunfos (puntaje ideal), mientras que Cruzeiro ganó uno y perdió otro y figura en el tercer lugar. De imponerse, el "Xeneize" tendrá encaminada la clasificación a los octavos de final en el máximo certamen continental de clubes.

En Boca, con el XI que ya sale de memoria, se destacan Leandro Paredes, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Cruzeiro, con Artur Jorge como técnico, viene de superar 1-0 a Remo como visitante por el Brasileirao. En la Libertadores, debutó con victoria ante Barcelona en Ecuador y después cayó frente a la Universidad Católica en Brasil.

Boca, dirigido por Claudio Ubeda, llega en gran forma, con un invicto de 14 partidos entre el Torneo Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina. En su partido más reciente, goleó 4-0 a Defensa y Justicia de visitante, lo que lo clasificó a los playoffs. En la Libertadores se presentó con un éxito sobre la Católica en Chile y después goleó a Barcelona en La Bombonera.

El último antecedente

Se enfrentaron el 22 de agosto de 2024, por la Copa Sudamericana, y Cruzeiro ganó 2-1 de local. Matheus Henrique y Walace marcaron para el vencedor y descontó Milton Giménez para el equipo argentino, que sufrió en el inicio la expulsión de Luis Advíncula. Boca se impuso en tres de los cuatro duelos previos a ese en Brasil.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Cruzeiro y Boca se juega el martes 28 de abril a las 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI), 19:30 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).