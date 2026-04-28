    • 28 de abril de 2026 - 18:23

    En un partidazo con 9 goles, el PSG le ganó al Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions

    Los anfitriones empezaron abajo en el resultado, pero sacaron la chapa de vigente campeón para remontar el cruce y llegaron a estar 5-2 arriba, pero se descuidaron y los bávaros dejaron viva la serie. Todo se definirá en una semana en Alemania

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    París Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes en la ida de semifinales de la Champions Ligue. El PSG sacó una valiosa ventaja de cara al duelo decisivo el próximo miércoles desde las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena de Alemania.

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    Se trata de la semifinal con más goles en la historia de la Champions League y la tercera en competiciones europeas, cuyos antecedentes anteriores se remontan a 1960 y 1962.

    Los parisinos iniciaron abajo en el marcador por el gol de Harry Kane y lo dieron vuelta con tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves. Michael Olise selló el 2-2, pero Ousmane Dembélé convirtió el 3-2 al cierre del primer tiempo. Ya en la segunda parte, los de Luis Enrique fueron un vendaval y se pusieron 5-2 con los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. Sin embargo, los de Vincent Kompany aprovecharon dos descuidos de su rival para los descuentos de Dayot Upamecano y Luis Díaz.

    El encuentro se catapultó a los libros dorados de la máxima competición de clubes de Europa porque escaló al quinto lugar entre los duelos con mayor cantidad de goles. Más allá de esto, quedó lejos del líder en los registros: Borussia Dortmund le ganó 8-4 al Legia de Varsovia en la fase de grupos de la edición 2016/17.

    Ahora, Bayern Múnich está obligado a vencer al PSG por dos goles o más en la vuelta para llevarse el boleto a la gran final del 30 de mayo en Hungría. Si lo hace por la mínima, habrá prórroga y, en todo caso, penales. A los franceses les favorece la victoria y el empate para seguir en carrera por el bicampeonato. La otra semifinal comenzará este miércoles en España entre Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra.

    Mira el resumen del PSG vs Bayern Munich

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