Seleccionado sanjuanino participó en Torneo del Tiro Federal Suizo San Carlos

La delegación de San Juan obtuvo muy buenos resultados en el exigente certamen nacional de Tiro Federal realizado en la provincia de Santa Fe.

Primero. Mario Riveros fue ganador en dos categorías en el Tiro Federal de San Carlos, Santa Fe.

El fin de semana pasado se realizó el torneo “166° aniversario” en conmemoración de un nuevo aniversario del Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, en la provincia de Santa Fe. El equipo sanjuanino representando al Tiro Federal de la Provincia estuvo presente en el mismo.

El acontecimiento deportivo estuvo incluido en el Ranking Nacional de la Federación Argentina de Tiro, contando con la participación de los mejores tiradores del país.

Los integrantes del equipo sanjuanino fueron Lara Méndez en pistola neumática, Ignacio Grígolo en carabina neumática, Elías Tello en pistola neumática y carabina cañón de quiebre y quien Mario Riveros en la categoría veteranos en carabina tres posiciones, carabina tendido y carabina neumática.

Resultados de tiradores sanjuaninos Mario Riveros:

1º Carabina neumática - 10 metros