El atletismo Master de San Juan con importantes resultados en San Luis

Se realizó en San Luis y San Juan estuvo en la cuarta edición del Meeting Internacional de atletismo Master, que reunió a atletas mayores de 30 años provenientes de distintos puntos del país y de Chile y Ecuador. Este evento se desarrolló desde el viernes 24 hasta el domingo 26, con jornadas completas de competencia.
San Juan estuvo representada por un importante número de atletas, logrando muy buenos resultados, con destacadas marcas en las diferentes competencias del espectro del atletismo.
Resultados de San Juan
Viernes 24 de abril
Guillermo Puebla – 2° en Final de lanzamiento de bala - 7m23cm (categoría 65-69)
Javier Ocampo – 1° en 100 con vallas -23s27 – (categoría 60-64)
Federico Vapore – 1° salto en largo – 5m47cm (categoría 40-44)
Adriana Quiroga – 1ª 80 mts con vallas – 20s47 (categoría 55-59)
Adriana Quiroga – 1ª salto en largo – 3m07cm (categoría 55-59)
Yamila Baigorria – 1ª salto en largo 3m14cm (categoría 30-34)
Sonia Torres – 1ª 200 metros – 30m28s (categoría 30-34)
Vanesa Elgueta – 3ª 200 metros – 40s40 (Categoría 40-44)
Sábado 25 de abril
Javier Ocampo – 2° salto en alto – 1m20cm (categoría 60-64)
Guillermo Puebla – 2° salto en alto – 1m10cm (categoría 65-69)
Fernando Salinas – 1° lanzamiento de jabalina 49m46cm (categoría 40-44)
Federico Vapore – 2° 100 metros – 13s02 (categoría 40-44)
Darío González – 3° 100 metros – 12s82 (categoría 45-49)
Domingo 26 de abril
Javier Ocampo – 4° lanzamiento de disco – 29m15cm (categoría 60-64)
Sonia Torres – 2ª en 400 metros – 1m09s59 (categoría 30-34)
Vanesa Elgueta – 3ª en 10K – 1h01m35s (Categoría 40-44)