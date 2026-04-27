La Batalla de Arqueros Grip tiene fecha y lugar en San Juan

Dicen que el puesto más ingrato de todos es el del arquero . Que si salva un gol, nadie lo reconoce del todo porque es su trabajo pero si se equivoca, todos los caen. Elegir esa posición no es sencillo y prepararse para eso, tampoco. Se viene la Batalla de Arqueros y es bueno conocer todos sus detalles.

Este viernes 1 de Mayo, regresará a San Juan la Batalla de Arqueros, que lejos de ser una competencia, es una clínica integral destinada a todos los que eligieron el arco y que necesitan saber sus secretos. Será en el Predio Vidart Camp, con toda una jornada completa destinada al perfeccionamiento, con todas las edades, Masculino, Femenino y Mixto.

Andrés Coria es el organizador en San Juan de un evento que surge de su emprendimiento. Esta es la segunda vez que lo realiza. La primera edición se realizó en 2024, dentro de un emprendimiento familiar que trata de traer algo original a San Juan. Un evento más que particular porque pone al alcance de todos una especialización específica dentro de un ambiente al aire libre, para compartir.

Ya hay inscriptos de Chile, de Uruguay, de San Luis, Santiago del Estero pero aún se pueden inscribir más arqueros de San Juan. Y quienes quieran recabar más detalles podrán contactar en https://www.instagram.com/p/DXMrqmHkd_x/?img_index=5&igsh=OHJhdndtenZ2eDJp

La clínica de arqueros estará a cargo de Mario Famin, un especialista del arco que pasó por Berazategui, CADU de Zárate, San Martín de Burzaco, Colegiales, Nacional de Potosí, Bolivia, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia y el Inter San Carlos de Costa Rica.

LA CLINICA EN SAN JUAN

En Mixto, los arqueros podrán inscribirse desde los 10 a los 13 años. Mientras que en Femenino, será desde los 16 a 40 años, en tanto que en Masculino desde los 14 a los 17 años, luego 18 a 29 años Libre y de 30 a 50 en Senior.

La Batalla de Arqueros Grip será solamente uno de los items de la jornada en el Predio Vidart Camp de Rawson. Es que además está previstos sectores de kinesiología, sectores gastronómicos, sorteos, concursos, espacios de hidratación.

En cuanto a los costos de acceso, la organización fijó dos tarifas. Una que es el Acceso Pro, que incluye participación en la Batalla, clínica de especialización, sectores de hidratación, kinesiología y medalla de participación a un costo de 30 mil pesos.

El otro, el Acceso Premium que incluye todos los detalles del Pro, pero además la remera oficial del evento. Las inscripciones se pueden concretar en www.griptiendadearqueros.com.ar o personalmente en la tienda, en Laprida 559 Este 1er piso, Capital, San Juan.