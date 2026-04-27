    • 27 de abril de 2026 - 17:59

    Todos los pilotos de San Juan tuvieron un calendario agitado

    Sanjuaninos en el deporte motor este fin de semana con participación de pilotos en Buenos Aires y en Neuquén.

    Pick Up. Tobías Martínez fue protagonista en la Plata con un séptimo puesto.
    Pick Up. Tobías Martínez fue protagonista en la Plata con un séptimo puesto.

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    motos
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana corrió la TC Pick Up en La Plata con Tobías Martínez, Valentino Guarnieri en la Iame Series Argentina de karting, y una veintena de pilotos de San Juan en el Campeonato Argentino de Enduro en Neuquén.

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    TC. Tobías Martínez correrá en Entre Ríos con el Camaro marcando presencia de San Juan en los autódromos del país.

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    La legión tuerca sanjuanina marcó presencia en varios autódromos y circuitos de todo el país, dándole regularidad al trabajo para toda la temporada.

    AUTOMOVILISMO

    Tobías Martínez corrió en la tercera fecha de la TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med. En clasificación logró el séptimo puesto y largó la serie desde el cuarto cajón, peleando las 5 vueltas con Gastón Mazzacane, Agustín Canapino y Otto Fritzler, y terminando en el quinto lugar, tras un leve despiste intentando avanzar. La competencia final la largó desde el décimo puesto y llegó en la octava posición. Actualmente está ubicado 13° en el campeonato con 59 puntos.

    KARTING

    Valentino Guarnieri compitió dentro de la categoría Old School Senior, en el marco de la tercera fecha de la Iame Series Argentina en el kartodromo de Buenos Aires. En clasificación se volvió a mostrar competitivo, quedando en el quinto puesto. La Manga 1 y 2 lo tuvo como protagonista, llegando en el 5to y 6to puesto respectivamente, al igual que el Sprint, competencia donde alcanzó un sexto lugar. Cerró el fin de semana con un noveno puesto en la carrera final, teniendo posibilidades de terminar más adelante pero ganando confianza con el chasis Kosmic del equipo Cronos, logrando tiempos de punta y sumando puntos para el campeonato, que ahora lo tiene entre los diez primeros, con 56 puntos.

    MOTOCICLISMO

    Una veintena de pilotos sanjuaninos participaron el sábado de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro en la provincia de Neuquén, cosechando podios y destacadas actuaciones:

    1° Puesto Peluca Hierrezuelo en Master A

    1° Puesto Ariel Navarro en Master C

    1° Puesto Manu Roda en Promocional

    3° Puesto Ale Escobar en Master C

    3° Puesto Joaquín Carbajal en Promocional

    Y también gran trabajo de: Juan Cruz Martínez, Naim Morales, Nicolás Solimano, Gonzalo Montiveros, Emiliano Turcumán, Federico García, Eduardo Cortéz, Javier García, Federico Chirino, José Jofré, Marcelo Del Carril, Pedro López, Joaquín Castilla, Sebastián Lobos y Benjamín Morales.

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