Todos los pilotos de San Juan tuvieron un calendario agitado

Sanjuaninos en el deporte motor este fin de semana con participación de pilotos en Buenos Aires y en Neuquén.

Este fin de semana corrió la TC Pick Up en La Plata con Tobías Martínez, Valentino Guarnieri en la Iame Series Argentina de karting, y una veintena de pilotos de San Juan en el Campeonato Argentino de Enduro en Neuquén.

La legión tuerca sanjuanina marcó presencia en varios autódromos y circuitos de todo el país, dándole regularidad al trabajo para toda la temporada.

AUTOMOVILISMO Tobías Martínez corrió en la tercera fecha de la TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med. En clasificación logró el séptimo puesto y largó la serie desde el cuarto cajón, peleando las 5 vueltas con Gastón Mazzacane, Agustín Canapino y Otto Fritzler, y terminando en el quinto lugar, tras un leve despiste intentando avanzar. La competencia final la largó desde el décimo puesto y llegó en la octava posición. Actualmente está ubicado 13° en el campeonato con 59 puntos.

KARTING Valentino Guarnieri compitió dentro de la categoría Old School Senior, en el marco de la tercera fecha de la Iame Series Argentina en el kartodromo de Buenos Aires. En clasificación se volvió a mostrar competitivo, quedando en el quinto puesto. La Manga 1 y 2 lo tuvo como protagonista, llegando en el 5to y 6to puesto respectivamente, al igual que el Sprint, competencia donde alcanzó un sexto lugar. Cerró el fin de semana con un noveno puesto en la carrera final, teniendo posibilidades de terminar más adelante pero ganando confianza con el chasis Kosmic del equipo Cronos, logrando tiempos de punta y sumando puntos para el campeonato, que ahora lo tiene entre los diez primeros, con 56 puntos.

MOTOCICLISMO Una veintena de pilotos sanjuaninos participaron el sábado de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro en la provincia de Neuquén, cosechando podios y destacadas actuaciones: