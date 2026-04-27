    • 27 de abril de 2026 - 18:43

    World Cup de patinaje artístico: Joaquina de la Torre representará al país en Alemania

    La joven promesa del patinaje artístico de San Juan dirá presente en una de las competencias más importantes del mundo.

    Internacional. Joaquina de La Torre representará a San Juan en la World Cup en Alemania.

    Internacional. Joaquina de La Torre representará a San Juan en la World Cup en Alemania.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Joaquina de la Torre fue confirmada como integrante de la Selección Argentina de patinaje artístico que participará en la World Cup de patinaje artístico, en la disciplina Solo Dance Cadete, que se desarrollará del 8 al 17 de mayo en Garmisch-Partenkirchen, Alemania.

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    Su convocatoria no solo representa un logro personal, sino también un orgullo para toda la provincia, ya que será la única sanjuanina en competir en este prestigioso certamen internacional.

    La clasificación de Joaquina llegó tras su destacada actuación en el Torneo Apertura, disputado en marzo en el microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje. Allí, logró un meritorio tercer puesto entre 27 competidoras de distintos puntos del país, consolidándose como una de las grandes promesas de la disciplina.

    Actualmente, la patinadora forma parte del Tulum Patín Club y representa a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. De cara a este importante desafío, intensificó su preparación con entrenamientos en doble turno, bajo la supervisión de sus entrenadoras Celeste Rodríguez —quien además la acompañará en el viaje— y Flavia Arroyo. A este exigente plan se suma la preparación física, que realiza tres veces por semana para llegar en óptimas condiciones.

    RUMBO A ALEMANIA

    El próximo jueves 7 de mayo, Joaquina partirá rumbo a Alemania desde Buenos Aires junto al resto de la delegación nacional. Su presentación en competencia está programada para el 11 de mayo, donde buscará dejar su huella en una cita que reúne a los mejores patinadores del mundo.

    Con esfuerzo, disciplina y pasión, Joaquina de la Torre se prepara para vivir una experiencia única, llevando consigo no solo sus sueños, sino también el orgullo de todo San Juan en el escenario internacional.

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