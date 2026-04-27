    • 27 de abril de 2026 - 20:21

    Real Madrid apunta a Scaloni tras el Mundial 2026

    El nombre de Scaloni suena en Real Madrid, pero su entorno lo desmiente. La Selección Argentina espera definir su continuidad tras el Mundial.

    Lionel Scaloni suena en Real Madrid, pero su prioridad sigue siendo la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

    Lionel Scaloni suena en Real Madrid, pero su prioridad sigue siendo la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

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    En medio de rumores desde España, el futuro de la Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la escena. El nombre de Lionel Scaloni apareció como posible candidato para dirigir al Real Madrid, aunque desde su entorno niegan contactos formales y aseguran que su foco sigue puesto en el combinado nacional.

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    Selección Argentina: el interés de Real Madrid por Scaloni

    El rumor surgió en medios españoles tras la salida de Xabi Alonso y el interinato de Álvaro Arbeloa, lo que abrió la búsqueda de un nuevo entrenador. En ese contexto, el DT campeón del mundo aparecen como una opción atractiva para el club español.

    Scaloni, con pasado como jugador en España, cuenta con conocimiento del fútbol de ese país y actualmente reside en Mallorca, lo que alimenta las versiones sobre un posible desembarco en el banco del “Merengue”.

    Desmentida y foco en la Albiceleste

    Pese a la repercusión, desde el entorno del entrenador fueron contundentes: no hubo contactos con la dirigencia encabezada por Florentino Pérez. Además, remarcan que el DT mantiene su compromiso con la Selección Argentina al menos hasta el Mundial 2026.

    Incluso, el propio Scaloni ya había manifestado en el pasado que no está convencido de dar el salto a un club en el corto plazo, priorizando su rol actual.

    Renovación en pausa tras el Mundial

    Mientras tanto, la continuidad en la Selección Argentina sigue sin definiciones. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le ofreció extender su contrato, pero aún no se discutieron detalles como duración o condiciones.

    Todo indica que las negociaciones avanzarán después del Mundial 2026, torneo que marcará el final del vínculo actual del entrenador.

    Un futuro abierto

    Scaloni dejó en claro que su prioridad es el presente: la preparación de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. Sin embargo, también abrió la puerta a evaluar propuestas una vez finalizada la competencia.

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