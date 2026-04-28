El Turismo Nacional correrá la cuarta fecha del año en el Villicum

Toda la estadística del Turismo Nacional, la categoría que llega por sexta vez al circuito albardonero.

A fondo. El Turismo Nacional regresa a San Juan y el Villicum se prepara para un fin de semana espectacular.

El próximo fin de semana se disputará la cuarta fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 , llegando por sexta vez al Circuito San Juan Villicum. Se cumplieron siete años de la primera visita en abril de 2019, repasando sus cinco visitas, que comenzaron en 2019 y siguieron en 2020, 2021, 2024 y 2025.

Ever Franetovich fue el ganador en Clase 2, con Fiat Palio, escoltado por Sebastián Pérez y a Miguel Ciaurro. En la Clase 3, el primer vencedor fue José Manuel Urcera a bordo de un Honda Civic, completando el podio Luis José Di Palma y Facundo Chapur.

En Clase 2, el único que repitió victoria es Lucas Tedeschi , ganador en dos ocasiones, mientras que en Clase tres, fueron cinco finales con cinco ganadores diferentes. El único piloto que ganó en las dos clases es Ever Franetovich : En clase 2 en 2019 y en Clase 3 en 2020.

Récords a batir en TN en el Villicum Entrenamientos :

Clase 2 : 1m53s707 – Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) - 26/04/2025