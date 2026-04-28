El Turismo Nacional correrá la cuarta fecha del año en el Villicum

El próximo fin de semana se disputará la cuarta fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 , llegando por sexta vez al Circuito San Juan Villicum. Se cumplieron siete años de la primera visita en abril de 2019, repasando sus cinco visitas, que comenzaron en 2019 y siguieron en 2020, 2021, 2024 y 2025.
Ever Franetovich fue el ganador en Clase 2, con Fiat Palio, escoltado por Sebastián Pérez y a Miguel Ciaurro. En la Clase 3, el primer vencedor fue José Manuel Urcera a bordo de un Honda Civic, completando el podio Luis José Di Palma y Facundo Chapur.
En Clase 2, el único que repitió victoria es Lucas Tedeschi , ganador en dos ocasiones, mientras que en Clase tres, fueron cinco finales con cinco ganadores diferentes. El único piloto que ganó en las dos clases es Ever Franetovich : En clase 2 en 2019 y en Clase 3 en 2020.
Clase 2 : 1m53s707 – Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) - 26/04/2025
Clase 3 : 1m48 s480 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) - 26/04/2025
Clasificación :
Clase 2 : 1m52s527 – Ramiro Cano (Toyota Yaris) - 26/04/2025 – Prom: 135,410 km/h
Clase 3 : 1m48s227 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) - 26/04/2025 – Prom: 141,503 km/h
Carrera :
Clase 2 : Alejo Cravero (Toyota Etios)- 1:53:195 – 26/04/2025 – Prom: 135,292 km/h – 3ª serie
Clase 3 : Rodrigo Lugón (VW Virtus) - 1:49:742 a 139,549 Km/h – 26/04/2025 – 3ª Serie
Más ganadores en finales
Clase 2 :
Lucas Tedeschi (2) – (12/12/2020) ** (12/12/2021)
Emanuel Abdala (1) – (13/12/2020)
Ever Franetovich (1) - (12/5/2019)
Thiago Martínez (1) – (6/10/2024)
Nicolás Posco (1) – (27/04/2025)
Clase 3 :
Ever Franetovich (1) – (12/12/2020)
Carlos Okulovich (1) – (13/12/2020)
José Manuel Urcera (1) - (12/5/2019)
Mariano Pernía (1) – (12/12/2021)
Fabián Yannantuoni (1) – (6/10/2024)
Rodrigo Lugón (1) – (27/04/2025)
Más ganadores en series
Clase 2 :
Emanuel Abdala (3)
Facundo Leanez (2)
Joaquín Cafaro (2)
Ever Franetovich (1)
Sebastián Pérez (1)
Lucas Tedeschi (1)
Pablo Ortega (1)
Damián Bautista (1)
Thiago Martínez (1)
Federico Luques (1)
Alejo Cravero (1)
Clase 3 :
José Manuel Urcera (5)
Julián Santero (2)
Fabián Yannantuoni (2)
Diego Ciantini (1)
Ever Franetovich (1)
Mariano Pernía (1)
Facundo Chapur (1)
Rodrigo Lugón (1)
Jonatan Castellano (1)
Marcas más ganadoras de Finales C2 : Toyota (4), Fiat (1) Ford (1)
Marcas más ganadoras de Finales C3: Honda (2), Fiat (2), Toyota (1) VW (1)
Marcas ganadoras de Series C2 : Toyota (11), Fiat (2), Chevrolet (1), Ford (1)
Marcas ganadoras de Series C3: Honda (4), Ford (4), Toyota (2), Fiat (2), Chevrolet (2), VW (1).