A días del debut en el Mundial 2026, un gesto de dolor de Dibu Martínez generó preocupación en la Selección

La Selección argentina se entrenó este viernes en Kansas con la mirada puesta en el debut en el Mundial 2026 del próximo martes ante Argelia . Lionel Scaloni ya planea un posible equipo titular y espera por los jugadores que están al límite . Emiliano Dibu Martínez tuvo una actitud que llamó la atención de todos.

Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan este viernes y a qué hora

Estados Unidos realizó la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la previa de enfrentarse a Paraguay

El arquero volvió a entrenarse con los dos guantes en sus manos y llevó tranquilidad a los fanáticos y al cuerpo técnico albiceleste. Sin embargo, dio muestras de dolor al intentar sacárselos.

El campeón del mundo dejó atrás la férula y se entrena con un vendaje en los dedos de su mano derecha. Al terminar la práctica, el Dibu intentó sacarse los guantes y dio muestras de mucho dolor en su cara.

En primer lugar, intentó con su mano izquierda y luego con la fracturada. En ese momento, después de varios delicados tironeos, necesitó la ayuda de sus compañeros para preservar los dedos y la molestia.

Más allá de esta situación, Dibu se mostró con tranquilidad ante los periodistas presentes y se sumó al fútbol-tenis con absoluta normalidad. Con este panorama, suma muchas chances de ser titular ante Argelia en el debut mundialista.

“Estamos bien, estamos bien”, repitió mientras levantaba su pulgar cuando dejaba el campo de entrenamiento y las preguntas de los periodistas retumbaban en el calor norteamericano. Lo cierto es que la práctica abierta permitió verlo realizando movimientos en soledad antes que salgan todos los demás jugadores, incluyendo a los otros arqueros.

Dibu lució los dos guantes, atajó pelotas con las dos manos, pero generó algunos momentos de incomodidad porque se tocaba la zona de la fractura, dialogaba con los asistentes del cuerpo técnico y hasta mostró algunos gestos de dolor cuando se sacó un guante. De todos modos, el arquero de 33 años quiso dejar un mensaje positivo ante la prensa en el lugar. ¿El detalle? Por primera vez desde que el plantel llegó a Estados Unidos, atajó pelotas con las dos manos, una señal de avance en su recuperación de la fractura en el dedo anular derecho. Hasta ese momento, sólo había intervenido con la izquierda en las actividades de campo

La rutina para Dibu y los otros arqueros tuvo los típicos ejercicios de reacción y toma de balón. Después, todos pasaron a descolgar centros con pelotas de vóley.

Finalizado este tramo de la práctica, al retirarse los guantes, el futbolista del Aston Villa volvió a mostrar alguna incomodidad y recibió ayuda de un asistente de la delegación. Allí se vio que el dedo afectado seguía vendado.

El posible equipo de la Selección argentina para el debut ante Argelia

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada; Julián Álvarez.

image

Cómo están los 26 convocados de la Selección argentina

Juan Musso: se perfila como el tercer arquero del plantel.

Marcos Senesi: fue citado de urgencia por la baja de Leonardo Balerdi y llegará a Kansas este viernes a la medianoche.

Nicolás Tagliafico: es la principal preocupación física del plantel y se perdería el debut por una lesión muscular.

Gonzalo Montiel: superó un desgarro y ya volvió a sumar minutos, aunque aún busca ritmo de competencia.

Leandro Paredes: continúa recuperándose de una distensión muscular y no llegaría al primer partido.

Lisandro Martínez: en óptimas condiciones y con continuidad tras una gran temporada en Inglaterra.

Rodrigo De Paul: mostró un buen nivel en los amistosos previos.

Valentín Barco: fue una de las revelaciones de la preparación.

Julián Álvarez: evoluciona favorablemente de su esguince de tobillo y busca estar disponible para el debut.

Lionel Messi: ya dejó atrás sus molestias físicas.

Giovani Lo Celso: recuperó continuidad y llega en buen estado físico para el Mundial.

Gerónimo Rulli: aparece como una alternativa por si no llega a estar en condiciones el Dibu.

Cristian Romero: superó una lesión de rodilla y ya volvió a sumar minutos sin inconvenientes.

Exequiel Palacios: llega en un gran momento y se destacó durante los amistosos.

Nicolás González: dejó atrás un desgarro y avanza en la recuperación de su mejor versión.

Thiago Almada: ya no arrastra molestias y llega en buena forma tras marcar ante Islandia.

Giuliano Simeone: mostró intensidad y gol en la preparación en los amistosos.

Nico Paz: regresó tras una larga recuperación y dejó buenas sensaciones en su vuelta.

Nicolás Otamendi: titular en los amistosos.

Alexis Mac Allister: sigue siendo una de las piezas más indispensables para Scaloni.

José Manuel López: mantiene un gran presente en Palmeiras y se presenta como alternativa ofensiva.

Lautaro Martínez: llega recuperado y en buen nivel.

Emiliano Martínez: evoluciona favorablemente de una fractura en un dedo y apunta a estar en el debut.

Enzo Fernández: uno de los que mejor temporada tuvo en Europa.

Facundo Medina: es una opción importante para cubrir varios puestos defensivos.

Nahuel Molina: se recupera de un desgarro y trabaja para llegar en condiciones al estreno mundialista.