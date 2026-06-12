Video: las bromas entre los jugadores de la Selección argentina durante la producción de fotos del Mundial

Mientras Lionel Scaloni continúa ultimando detalles del plantel antes del debut contra Argelia el próximo 16 de junio, la Selección argentina reveló la intimidad de las sesiones de fotografías previas al inicio del Mundial 2026. El combinado nacional subió un video en sus redes del divertido momento que pasaron los futbolistas y las bromas que hicieron durante el rodaje de las imágenes protocolares de la FIFA.

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El video del backstage comienza con un recorte de Thiago Almada hablando en inglés con uno de los colaboradores de la organización. “Golazo, papá”, gritó Nahuel Molina tras el aliento de Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, quien fue uno de los que más bromeó.

El que no podía faltar era Emiliano Dibu Martínez, quien modificó las imágenes en una computadora. Allí se divisó el vendaje en sus dedos, producto de una fractura: “Le estoy cambiando el nombre”.

“Dejá de peinarte vos p...”, le reclamó en otro tramo Alexis Mac Allister a Nico González, quien no dudó en devolverle: “¡Por lo menos tengo pelo!“. El propio Profe Luis Martín se unió al clima distendido: ”Que las fotos salgan bien, que los chicos estén ordenaditos, peinados, todo tengo que controlar". “Dale profe, dale”, le respondió Julián Álvarez.

Los más activos a la hora de molestar a los que estaban posando frente a las cámaras fueron el propio Dibu Martínez, Otamendi y el Cuti Romero. Estos aprovecharon cada momento para lanzar un comentario y generar las risas de los presentes. “Falta el Lucero después de Molina.

Otros jugadores que aparecieron bromeando en el video que publicó la selección argentina fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, José Manuel López, Facundo Medina, Gonzalo Montiel y Gerónimo Rulli. El propio Otamendi ya había mostrado en sus redes sociales un tramo de la producción con Thiago Almada y Exequiel Palacios como protagonistas.