    • 12 de junio de 2026 - 22:44

    Rubén Riveros es el árbitro designado para la final del Apertura entre Minero y 9 de Julio

    El experimentado árbitro será quien dirija el encuentro que definirá al campeón el domingo en Trinidad. Martín Baigorria dirigirá la final en Cuarta,.

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    Por Vanessa Chaparro

    La cuenta regresiva para conocer a los campeones de la temporada 2026 en la Liga Sanjuanina de Fútbol ya está en marcha. Este domingo 14 se disputarán las finales del fútbol sanjuanino en Primera División donde se enfrentarán los mejores equipos del certamen en busca del título. La definición tendrá lugar en cancha de Trinidad.

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    En Primera División, el duelo decisivo tendrá como protagonistas a Minero y 9 de Julio. El encuentro comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Rubén Riveros. Los asistentes serán Ignacio Aurtenechea y Enzo Gómez, mientras que Walter Jorquera completará la terna arbitral.

    Previamente, desde las 14, se jugará la final de Cuarta División entre Sportivo Desamparados y Peñarol. El encargado de impartir justicia será Martín Baigorria, acompañado por Cristian Neira, Yazmín Yacante y Alejo Palumbo.

    De esta manera, la Liga Sanjuanina dejó definidos todos los detalles organizativos para una jornada que promete emociones fuertes y que coronará a los campeones de la temporada en las principales categorías

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