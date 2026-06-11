Atlético Minero: una final, 700 deportistas y el sueño pendiente de tener su cancha propia

Hace apenas siete años, Atlético Minero era apenas un proyecto. Hoy, el club más joven de la Liga Sanjuanina está a 90 minutos de escribir una de las páginas más importantes de su historia. Este domingo, el conjunto minero enfrentará a Sportivo 9 de Julio en la final del Torneo Apertura de Primera División, un partido que puede coronar un proceso de crecimiento tan acelerado como sorprendente.

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Fundado en 2019, Minero comenzó a competir oficialmente en la Liga Sanjuanina en 2023. Ese mismo año debutó en la Primera B y logró el ascenso a la máxima categoría. Apenas un año después disputó el Torneo Regional Amateur y tuvo una destacada actuación, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más llamativos de la provincia.

Pero el crecimiento no se limita al fútbol de Primera. La institución también logró ascensos en futsal y básquet, mientras que sus divisiones inferiores participan en el Torneo Federal B del Consejo Federal de la AFA. Entre todas sus disciplinas, desde la escuelita hasta las categorías superiores, reúne a unos 700 chicos y chicas.

Detrás de ese desarrollo aparece el trabajo de una dirigencia joven que apostó por construir desde abajo. "Todo esto fue con mucho viento en contra y siempre cuesta arriba. Pero esto no es fruto de una buena administración económica, porque no todo se hace con plata. Es principalmente producto de la organización, la gestión y el compromiso de los muchachos de la comisión directiva, que son todos muy jóvenes y hacen esto posible", destacó el presidente de la institución, Marcelo Mena Muñoz, uno de los impulsores del proyecto.

El dirigente también puso en valor el aporte de quienes salen a la cancha cada fin de semana. "Obviamente que los jugadores y el cuerpo técnico tienen una cuota importante y sobresaliente en todos estos logros, porque ellos son los protagonistas. Pero siempre es posible cuando hay una dirigencia comprometida", afirmó.

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Una final que rompe todos los pronósticos

Pocos imaginaban que un club con tan poca trayectoria pudiera llegar tan rápido a disputar un título de Primera División. Sin embargo, Minero fue construyendo una campaña sólida que hoy lo encuentra peleando por el campeonato. Dirigido por Ernesto Fullana este año apostó fuerte y se armó con nombres de sobrada experiencia como Pedro Terrero, Pablo Jofré, Luis Argumosa, Nicolás Córdoba, Francisco Salinas, Carlos Méndez, Martín Arce, Sebastián Domínguez, entre otros.

"Armamos un gran equipo y llegamos a la final, aunque fue muy difícil y siempre enfrentamos prejuicios. No tenemos más presupuesto que otros clubes; nuestros recursos vienen de auspiciantes y de una buena administración, nunca de subsidios estatales", sostuvo Mena Muñoz.

El presidente también manifestó su malestar por no poder disputar el partido decisivo en el Estadio del Bicentenario. "Nos duele que no nos dejen jugar en el estadio por cuestiones políticas. Solo pedimos equidad y que se separen las cuestiones políticas de lo deportivo", expresó.

Más allá de la polémica, el dirigente asegura que la final representa un logro histórico para la institución. "En términos deportivos, el club es fantástico. ¿Cuántos clubes con apenas tres años de participación en la Liga Sanjuanina jugaron una final? Nosotros estamos recontra contentos. Queremos ganar la final y respetamos mucho al rival. Para nosotros ya es histórico poder jugar este partido. Obviamente sería mejor si se gana, pero llegar hasta acá ya es hacer historia", aseguró.

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Y agregó: "Si te digo que el objetivo era ser campeón, te voy a mentir. El objetivo siempre fue hacer un buen campeonato. Ahora que estamos acá, no te voy a negar que queremos ser campeones".

Un sueño que va más allá de la final

Si bien el foco está puesto en el partido decisivo, en Minero también miran más lejos. El Torneo Regional Amateur aparece como una ilusión concreta. "Queremos ganarlo por derecho deportivo. Salir campeones nos encantaría y vamos a hacer todo lo posible para participar", sostuvo el dirigente.

Mientras tanto, la institución continúa expandiéndose. Actualmente desarrolla actividades de fútbol, futsal y básquet, con sedes en el Complejo La Superiora, el Camping CESAP, Santo Domingo, UOM, el Camping El Paraíso y la cancha de Juventud Unida donde la Primera de fútbol ejerce la localía, a pesar de que las instancias finales se disputaron en Atenas de Pocito.

Por eso el próximo gran objetivo es contar con una sede propia. "Tenemos un terreno de tres hectáreas y media frente a Amancay, aunque estamos evaluando otras posibilidades porque el 95% de nuestros jugadores son del sur de Rawson y del norte de Pocito. En los próximos meses vamos a tomar una decisión", explicó.

Para Mena Muñoz, el crecimiento definitivo llegará cuando el club pueda consolidar una identidad territorial y una hinchada propia. "Estamos muy contentos y orgullosos de este presente. Nos falta tener nuestro lugar, nuestra cancha, nuestra tribuna, nuestra hinchada. Eso se construye con el tiempo y con logros. Somos un club joven y vamos paso a paso. Mi sueño es tener nuestro predio y nuestra hinchada. Seguro en algún futuro se dará. Por lo pronto, soñamos con hacer historia el domingo".

Y ese sueño, para una institución nacida en 2019, está a apenas un partido de convertirse en realidad.

El respeto por un rival con historia

Este domingo a las 17 horas en la gran final del Apertura que se disputará en cancha de Trinidad, en la vereda de enfrente estará Sportivo 9 de Julio, un club con tradición, sentido de pertenencia y una fuerte identificación con todo un departamento. Mena Muñoz reconoce esas diferencias. "9 de Julio hizo mérito para llegar hasta acá. Tiene muchos chicos del club, trabajadores, jornaleros, pero también jugadores de experiencia que aportan mucho sentido de pertenencia. Es un club con historia y que representa a todo un departamento", señaló.

"Ellos juegan con mucha ventaja y todo lo contrario a nosotros, que somos una institución muy joven. Nosotros no tenemos la hinchada que tienen ellos ni la historia que tienen ellos", agregó.