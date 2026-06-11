Final del Apertura: cómo se ubicarán las hinchadas de Minero y 9 de Julio en Trinidad

Desde la Liga informaron la ubicación para cada una de las hinchadas que disputaran las finales de Primera y Cuarta División el próximo domingo.

La cuenta regresiva para la final del Torneo Apertura en Primera División ya comenzó y, de cara al esperado duelo entre Minero y 9 de Julio, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó cómo será la distribución de las parcialidades en el estadio de Trinidad.

La medida fue definida en conjunto con la Policía de San Juan durante una reunión de coordinación destinada a diagramar el operativo de seguridad.

El encuentro decisivo de Primera División se disputará el próximo domingo desde las 17 horas y contará con sectores claramente delimitados para cada hinchada. Los simpatizantes de Minero ocuparán la Popular Norte, mientras que los seguidores de 9 de Julio se ubicarán en la Popular Sur y también en la Platea Baja Oeste, sector sur.

La jornada comenzará varias horas antes con la final de Cuarta División entre Peñarol y Desamparados, encuentro para el cual también se estableció una distribución específica de las parcialidades: los hinchas de Peñarol se ubicarán en la Platea Este, mientras que los de Desamparados ocuparán la Platea Baja Oeste (sector Norte).