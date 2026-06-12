Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo mensaje: "Ya somos una familia de bosteros"

Tras varios días de especulaciones, el mediocampista español Ander Herrera se encargó de confirmar su salida de Boca . La noticia fue anunciada de forma particular: a través de un video publicado en las redes sociales del club xeneize, donde el futbolista de 36 años le habla directo a los hinchas. Se da seis meses antes de que finalice su contrato y tras la llegada del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

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“Hola, bosteros. Estoy aquí para comunicarnos que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha por el resto de mi vida”, dijo visiblemente emocionado, mientras contenía las lágrimas.

El volante había llegado a la institución a comienzos de 2025 , con un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026. Una fuente del equipo confirmó a la agencia Reuters que su salida ocurrió porque Arruabarrena “no lo iba a tener en cuenta”.

“Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera, haber podido representar a este club”, dijo, mientras palmaba con sus manos el escudo del club en el buzo que tenía puesto. “Poder usar estos colores... eh... bueno...”, dijo Herrera, que luego interrumpió sus palabras y se quebró.

Embed Uno de los nuestros. Para toda la vida. pic.twitter.com/IoSpkmQdRX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2026

Herrera quedó marca por un fuerte contraste en la ilusión que despertó su llegada y las dificultades que atravesó para mantenerse en cancha. Arribó como una de las apuestas más importantes del ciclo de Fernando Gago, con la misión de aportar jerarquía y experiencia internacional. Sin embargo, una seguidilla de lesiones le impidió encontrar continuidad y condicionó su rendimiento.

Las molestias físicas lo obligaron a perderse numerosos partidos, al punto de que en sus primeros meses apenas pudo disputar la mitad de los encuentros que jugó el club de la Ribera y nunca logró completar los 90 minutos. Recién a fines de 2025 había conseguido disputar cinco partidos consecutivos por primera vez desde su llegada.

El mediocampista español disputó 29 partidos y convirtió un gol durante su etapa en el club. Su momento más emotivo fue el triunfo contra River en el Monumental, en el último superclásico, donde el xeneize ganó 1-0. Esa tarde ingresó en el complemento y terminó como capitán.

Esta tarde el video que publicó confirmó la noticia de su propia boca y agradeció con intensidad a la administración del club y a Juan Román Riquelme. “Quiero agradecer a los dirigentes que me dieron la oportunidad de jugar en este club; a Román, en particular, desearle lo mejor; al nuevo cuerpo técnico, desearles muchísimo éxito. Será el éxito de todos nosotros, y todos los que queremos a este club”, continuó.

Sostuvo que se trató de un “año y medio maravilloso”, donde conoció “gente increíble”. “He tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida. Espero venir de seguido a la Bombonera, a Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesiten, ahí voy a estar echando una mano a lo que el club me requiera”, expresó.

Y concluyó: “Soy un agradecido. Voy a estar agradecido de por vida con este club y por haber podido usar estos colores. También me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer, somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida, gracias por todo y aguante Boca”.

El video finalizó con una conmovedora imagen de Herrera y su familia caminando por el césped de la Bombonera, todos tomados de la mano. La grabación fue compartida por el club en sus redes sociales, que sumó el mensaje: “Uno de los nuestros. Para toda la vida”.