    • 28 de abril de 2026 - 08:20

    ¿Cuáles son los detalles de la recuperación de Kylian Mbappé tras su lesión?

    El delantero francés fue sustituido en el partido del Real Madrid ante el Betis por La Liga.

    Kylian Mbappé.

    Kylian Mbappé.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A tan solo 45 días del comienzo del Mundial 2026, la preocupación crece en la selección de Francia tras confirmarse la lesión de su máxima estrella, Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid fue reemplazado en el último partido de la liga española ante el Betis y el club ya dio a conocer qué tiene.

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    “Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, anunció el club español en un comunicado oficial en sus páginas oficiales. Aún no se conoce cuánto estará fuera de las canchas, pero es posible que no juegue más hasta la cita mundialista.

    mbappe parte medico

    La lesión y la preocupación de Didier Deschamps por Mbappé se suma a varias lesiones de gravedad y pérdidas de figuras de distintas selecciones a pocos días del comienzo del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Otro futbolista que se perderá el Mundial 2026 y juega en el Real Madrid es Éder Militao, defensor central de 28 años, que tendrá que volver a operarse de una lesión y será baja por cinco meses.

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