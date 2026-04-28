Flor Vigna cumplió su sueño y se consagró campeona de boxeo en México

Hubo una noche en la que todo pareció condensarse en un mismo latido: el deporte, la revancha íntima, el espectáculo y la emoción. En la imponente Arena Ciudad de México, ante miles de personas y con transmisión global a través de Netflix, Flor Vigna escribió una de esas páginas que exceden un resultado deportivo. Porque no fue solo una victoria por decisión unánime frente a la mexicana Alana Flores en el combate estelar de Supernova Génesis 2026: fue una conquista personal.

Con determinación, resistencia y una energía que pareció no agotarse nunca, la artista argentina le arrebató el invicto a la influencer y boxeadora mexicana , dominó buena parte de los asaltos y se quedó con el cinturón de campeonato en una pelea cargada de tensión, simbolismo y emociones cruzadas.

Pero la historia había empezado mucho antes del primer campanazo. Fiel a su ADN multifacético, Flor convirtió su ingreso al ring en un manifiesto. Desplegó una entrada desbordante de energía y transformó la previa en un show. Ya lo había anticipado en sus redes: iba a ser “algo de locos”. Y lo fue. La artista apareció como performer y se quedó como guerrera.

Después, con los guantes puestos, fue otra versión de sí misma. Enfrente estaba Alana, decidida a defender su corona. Del otro lado, una Flor que parecía pelear también contra sus propias sombras. El combate fue intenso, de intercambio cerrado, de momentos ásperos, de estudio y ofensiva. Cuatro rounds donde cada una persiguió un único objetivo. La mexicana, sostener su reinado. La argentina, coronarse. Y esa corona terminó en manos de Vigna.

Con el cinturón en sus manos y la voz quebrada, Flor pronunció uno de los discursos más conmovedores de la noche y abrió una herida íntima que hasta entonces había permanecido en silencio.

“Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes México me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir”, confesó, entre lágrimas.

Y profundizó, en una revelación que atravesó el estadio: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”.

No era solo una campeona celebrando. Era una mujer narrando cómo sobrevivió. El público respondió con ovación. México, ese país que Flor mencionó como refugio, la devolvía convertida en heroína.

Pero la noche tenía reservado otro momento inolvidable. Tras la derrota, Alana Flores sorprendió al confirmar que había sido su última pelea profesional y anunció oficialmente su retiro del boxeo.