    • 28 de abril de 2026 - 17:54

    Vendimia 2026 de Mendoza: destacada participación de jinetes sanjuaninos

    La delegación de hipismo de San Juan presente logró resultados destacados en el tradicional Vendimia para nuestra provincia en el Club Hípico.

    Destacados. Los jinetes de San Juan se lucieron en el Vendimia 2026 del Hipico de Mendoza.

    Destacados. Los jinetes de San Juan se lucieron en el Vendimia 2026 del Hipico de Mendoza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se llevó a cabo el Campeonato de Saltos Hípicos Vendimia 2026 en el Club Hípico Mendoza, uno de los eventos más destacados del calendario ecuestre de la región. Participaron jinetes de nuestra provincia, representando a Jockey Club, Portal Andino, Haras Tonadita y La Caballeriza, quienes lograron importantes resultados.

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    La delegación de San Juan terminó alcanzando campeonatos y subcampeonatos en diversas categorías, en especial el Jockey, consolidando así el crecimiento y el nivel competitivo de la equitación provincial.

    El momento culminante del certamen fue el Gran Premio Vendimia 2026, que quedó en manos del jinete sanjuanino Mauricio Rapaport. En tanto, el segundo puesto fue para Bautista Jaled y el tercero para Lucas Guevara, también representantes de San Juan.

    La competencia reunió a representantes de alto nivel provenientes de distintos puntos del país, quienes demostraron su destreza y precisión en cada una de las pruebas disputadas.

    Resultados representantes del Jockey Club:

    CAMPEONES DEL VENDIMIA

    * Agustina Golín — Categoría: Tercera mayor (0,90 m)

    * Santiago Muñoz — Categoría: Tercera menor (1,20 m)

    SUBCAMPEONES

    - Juana de la Vega Categoría iniciados. (0,60 m)

    * María Luisa Sánchez Mareca — Categoría: Tercera mayor (1,10 m)

    * Nicolás Turcumán — Categoría: Segunda (1,30 m)

    TERCEROS PUESTOS

    * Aldana Perona — Tercera mayor (0,90 m)

    * Clarita Giménez — Tercera menor (1,00 m)

    * Daniela Segado — Amateur (1,00 m)

    * Federico Romero — Segunda (1,30)

    En pruebas individuales se destacaron:

    Luján Pizarro, Uma Vega, María Alejandra Lattuca, Milagro Baigorri, Sofía Parody, Delfina Gabrielli, Bautista Romero, José Mario Turcuman, Agustina Yacante, Emilia Martín, Fernando Bustos, Maximiliano Turcuman, Sebastián García y Maximiliano Baigorri.

    Resultados representantes de Portal Andino:

    Categoría Iniciados Menores Altura (0,70 m)

    *Sofía Rojo

    *Jeremías Guillén Bazán

    Categoría Escuela Menor Altura (0,80 m)

    *Constanza Marín Turcato

    Categoría Amateur Altura (1,00 m)

    *Gisela Bazán

    Categoría Segunda Altura (1,30 m)

    *Miguel Guillén Correa

    Clasificaron:

    3° puesto *Jeremías Guillén Bazán en Iniciados Menor (0,70 m)

    Campeón: *Miguel Guillén Correa en Segunda (1,30 m)

    Representantes Centro Ecuestre Haras Tonadita

    *Florencia Caamaño (Amateur 1,00 m)

    *Santiago Turcumán (tercera menor 1,00 m)

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