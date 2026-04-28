Vendimia 2026 de Mendoza: destacada participación de jinetes sanjuaninos

La delegación de hipismo de San Juan presente logró resultados destacados en el tradicional Vendimia para nuestra provincia en el Club Hípico.

Destacados. Los jinetes de San Juan se lucieron en el Vendimia 2026 del Hipico de Mendoza.

Se llevó a cabo el Campeonato de Saltos Hípicos Vendimia 2026 en el Club Hípico Mendoza, uno de los eventos más destacados del calendario ecuestre de la región. Participaron jinetes de nuestra provincia, representando a Jockey Club, Portal Andino, Haras Tonadita y La Caballeriza, quienes lograron importantes resultados.

La delegación de San Juan terminó alcanzando campeonatos y subcampeonatos en diversas categorías, en especial el Jockey, consolidando así el crecimiento y el nivel competitivo de la equitación provincial.

El momento culminante del certamen fue el Gran Premio Vendimia 2026, que quedó en manos del jinete sanjuanino Mauricio Rapaport. En tanto, el segundo puesto fue para Bautista Jaled y el tercero para Lucas Guevara, también representantes de San Juan.

La competencia reunió a representantes de alto nivel provenientes de distintos puntos del país, quienes demostraron su destreza y precisión en cada una de las pruebas disputadas.

Resultados representantes del Jockey Club: CAMPEONES DEL VENDIMIA * Agustina Golín — Categoría: Tercera mayor (0,90 m)