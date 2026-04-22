Iglesia: final del primer torneo del año en el básquetbol

En el Polideportivo de Rodeo, cabecera de Iglesia, se definirá la primera competencia de la temporada cordillerana.

Visitantes. Racing de Jáchal será el otro finalista del Apertura de básquetbol en Iglesia.

En Iglesia hace rato que solo se habla de fútbol cuando se trata de la práctica de deportes al pie de la Cordillera. Este miércoles, de la mano de la Dirección de Deportes del municipio será momento de final en el Torneo Apertura de Básquetbol.

Desde las 21,30 en el Polideportivo Municipal de Rodeo, la Unión Vecinal de Rodeo y Racing Básquetbol Jáchal le pondrán nombre al campeón de un certamen que tuvo en competencia a cinco equipos iglesianos más el Verdinegro jachallero que llegó a la gran final.

Será una noche de emociones pero además de renovar compromisos porque el director de Deportes, Wilson Díaz, ya se metió con su grupo de trabajo en la organización del Torneo Clausura que promete tener más equipos participantes.

ANSILTA XK RACE Iglesia diversificó su propuesta y tiene en su calendario deportivo no solamente el fútbol de a Liga Iglesiana, además están las carreras de MTB, las pruebas de Trail Running y los deportes acuáticos en el Dique Cuesta del Viento.

En ese aspecto, este jueves comenzará el movimiento de la Ansilta XK Race con comenzará con las acreditaciones de los equipos participantes y la apertura del parque cerrado para los kayaks que se realizará en el Parador Todoviento en el Dique. A las 19 se realizará la charla técnica para los competidores y ya el viernes, muy temprano con la entrega de los mapas y la salida en tren controlado hacia el Dique Cuesta del Viento para darle salida a los kayaks sobre las 8.30.