Ansilta XK Race San Juan 2026: Iglesia epicentro del deporte aventura

San Juan y su mágico paisaje de Iglesia será sede de la Ansilta XK Race 2026 ARWS , una de las competencias de aventura más exigentes del continente. La provincia volverá a posicionarse en el mapa del deporte de aventura con la llegada de la XK Race San Juan 2026 , que se disputará del 23 al 25 de abril.

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La competencia forma parte del calendario sudamericano de carreras de aventura y reunirá a equipos de distintos puntos de Argentina. Se ha completado el cupo de participación de 150 atletas, organizados en 50 equipos.

Considerada como una de las pruebas más importantes del país dentro de su disciplina, la XK Race ha sido definida como el “Dakar en tracción a sangre” debido a su nivel de exigencia y formato non-stop. Además, cuenta con cobertura de medios especializados, lo que amplifica su impacto deportivo y turístico.

La carrera propone una travesía de más de 200 kilómetros en la que los competidores deberán combinar disciplinas como kayak, mountain bike y trekking, avanzando mediante navegación con hoja de ruta y cartografía. La estrategia y la orientación serán tan determinantes como la resistencia física.

El recorrido abarcará distintos puntos del departamento Iglesia, incluyendo Rodeo, Tudcum, Las Flores, Pismanta y el entorno del dique Cuesta del Viento, escenarios caracterizados por su diversidad geográfica y condiciones desafiantes.

San Juan ya fue sede de esta competencia en varias oportunidades: 2007 y 2011 (Barreal y Calingasta), 2015 (Rodeo – Valle Fértil) y 2018 (Ullum y Punta Negra), antecedentes que refuerzan su posicionamiento como destino para el desarrollo de eventos de aventura de gran escala.

Con esta nueva edición, la provincia buscará consolidar su perfil como plaza estratégica para el turismo deportivo, combinando competencia de alto nivel con la promoción de sus paisajes naturales.

Cabe destacar que el evento constituye una etapa clasificatoria del Campeonato Sudamericano de Carreras de Aventura, otorgando una plaza para la final internacional a desarrollarse en Paraguay a comienzos del año 2027, el cual a su vez otorga la plaza para el Mundial de Carreras de Aventura en Croacia 2027.