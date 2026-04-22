Bombazo: Conmebol analiza lanzar la Copa Conferencias, un nuevo torneo inspirado en la UEFA Champions League

La Conmebol se prepara para oficializar la creación de un nuevo torneo: la Copa Conferencias. El anuncio espera durante el 82° Congreso que el organismo celebrará este jueves en Quito, Ecuador. La competencia está prevista a partir de marzo de 2027.
El anuncio se espera durante el 82° Congreso de la Conmebol que se realizará este jueves en Quito. Se jugará en paralelo a la Libertadores y Sudamericana.
La Conmebol se prepara para oficializar la creación de un nuevo torneo: la Copa Conferencias. El anuncio espera durante el 82° Congreso que el organismo celebrará este jueves en Quito, Ecuador. La competencia está prevista a partir de marzo de 2027.
El mismo contará con la participación de 32 equipos, sin clubes brasileños y con un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón.
Si bien entre el 14 y el 30 de julio de ese año Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos de 2028, la organización de la Copa América no se vería afectada, ya que podría disputarse en la Conferencia Este. De hecho, en 2025 coincidieron en calendario la Copa América y la Copa Oro sin inconvenientes.
Por otra parte, en los pasillos de la sede de Conmebol en Luque también surge la posibilidad de que Argentina sea anfitriona. Los estadios del país elegidos como eventuales sedes serían Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.
A su vez, se mantiene en análisis una candidatura conjunta con Uruguay y Paraguay, en línea con la preparación regional de cara a su participación en la fase de grupos del Mundial 2030.