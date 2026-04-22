    • 22 de abril de 2026 - 15:32

    Bombazo: Conmebol analiza lanzar la Copa Conferencias, un nuevo torneo inspirado en la UEFA Champions League

    El anuncio se espera durante el 82° Congreso de la Conmebol que se realizará este jueves en Quito. Se jugará en paralelo a la Libertadores y Sudamericana.

    Conmebol anunciaría un nuevo torneo similar a la UEFA Champions Ligue.

    Conmebol anunciaría un nuevo torneo similar a la UEFA Champions Ligue.

    Foto:

    La Conmebol se prepara para oficializar la creación de un nuevo torneo: la Copa Conferencias. El anuncio espera durante el 82° Congreso que el organismo celebrará este jueves en Quito, Ecuador. La competencia está prevista a partir de marzo de 2027.

    Leé además

    Fueron más de 50 toneladas de papelitos las que utilizaron los hinchas para recibir a River en el Superclásico. El Comité realizó un insólito comunicado. 

    Insólito: tras el recibimiento de River, prohibieron la utilización de papelitos en las canchas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Futuro. En Huazihul miran para adelante y se desarrollará el 3º Caciquito con varios clubes invitados.

    El 3° Torneo Caciquito de Huazihul convoca a todos para este sábado

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mismo contará con la participación de 32 equipos, sin clubes brasileños y con un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón.

    Copa Conmebol Conferencias

    • Inspiración en la UEFA Conference League
    • Fecha tentativa de inicio: febrero de 2027
    • Participarían 32 equipos
    • Brasil no tendría cupos, a diferencia de Libertadores y Sudamericana
    • Objetivo: dar mayor competitividad a clubes de países menos dominantes
    • Se jugaría en paralelo a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
    • Premio estimado al campeón: 10 millones de dólares
    • La propuesta será discutida en el Congreso de Conmebol en Quito
    • Busca ampliar la base competitiva del fútbol sudamericano y generar más oportunidades internacionales

    Copa América 2028: Estados Unidos pica en punta

    Si bien entre el 14 y el 30 de julio de ese año Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos de 2028, la organización de la Copa América no se vería afectada, ya que podría disputarse en la Conferencia Este. De hecho, en 2025 coincidieron en calendario la Copa América y la Copa Oro sin inconvenientes.

    Por otra parte, en los pasillos de la sede de Conmebol en Luque también surge la posibilidad de que Argentina sea anfitriona. Los estadios del país elegidos como eventuales sedes serían Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.

    A su vez, se mantiene en análisis una candidatura conjunta con Uruguay y Paraguay, en línea con la preparación regional de cara a su participación en la fase de grupos del Mundial 2030.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Festejos. La Asociación Atlética Albardón pondrá en competencia la Posta Atlética 21K.

    Llega la posta atlética 21K Aniversario de la Asociación Atlética Albardón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juez. San Martín-Quilmes será dirigido por Maximiliano Macheroni este sábado. 

    San Martín: Maximiliano Macheroni dirigirá el partido contra Quilmes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hector paletta, el arbitro del var en el superclasico, rompio el silencio: para la mitad es penal y para la otra no

    Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el Superclásico, rompió el silencio: "Para la mitad es penal y para la otra no"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Victor Wembanyama.

    NBA: un jugador sufrió una conmoción cerebral en pleno partido por un fuerte golpe contra el piso

    Por Redacción Diario de Cuyo