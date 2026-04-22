    • 22 de abril de 2026 - 12:54

    El 3° Torneo Caciquito de Huazihul convoca a todos para este sábado

    La jornada recreativa de rugby y hockey sobre césped femenino en Huazihul se realizará de 9:30 a 16:30, con participación de clubes de San Juan y San Luis.

    Futuro. En Huazihul miran para adelante y se desarrollará el 3º Caciquito con varios clubes invitados.

    Futuro. En Huazihul miran para adelante y se desarrollará el 3º Caciquito con varios clubes invitados.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Decenas de niños y adolescentes sanjuaninos están aguardando con ansias la tercera edición del Torneo Caciquito. El evento que pertenece a Huazihul San Juan Rugby Club se celebrará el próximo sábado en el horario de 9:30 a 16:30, en las instalaciones de la institución ubicada en Calle Sargento Cabral 3165 Oeste, Rivadavia.

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    El Caciquito de Huazihul consta de una jornada deportiva, basada en la recreación, con el rugby y hockey sobre césped como deportes insignias. En el ámbito de la pelota ovalada, las categorías M5 a M11 jugarán desde las 9:30; y los M12 a partir de las 14:30. Por el lado del palo y la bocha, las chicas de Sub 6-8-10 competirán de 9 a 12:30; y las Sub 12-14-16 hasta las 16:30. Todos los equipos participantes disfrutarán de un tercer tiempo compartido y recibirán regalos.

    CLUBES INVITADOS

    Al día de la fecha, los clubes que confirmaron asistencia son Alfiles, Lomas, UDAP, Integral, Universitario, Universidad, San Juan Rugby, Jockey, Cooperativa Justo P. Castro de Caucete, Unión Vecinal de Trinidad, Richet Zapata, Barreal Hockey Club y San Vicente de San Luis. La inscripción por jugador/a es de 8.000 pesos argentinos, y el estacionamiento en el predio de 3.000.

    Este evento, que está reuniendo cada vez a más personas año a año, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan. Producto de un trabajo interministerial entre Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; Secretaría de Medio Ambiente (concurso para todas las categorías con la recolección de residuos como temática); y Parque Ischigualasto (muestra educativa).

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