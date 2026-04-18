    • 18 de abril de 2026 - 19:11

    Universitario ganó sobre la hora y quedó a solo un paso del Oro

    Universitario venció a Huazihul y quedó muy cerca de meterse en el Top 8 del Regional que es uno de los objetivos de la temporada.

    Victoria. Universitario tuvo el resto final para definir ante Huazihul.

    Victoria. Universitario tuvo el resto final para definir ante Huazihul.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario consiguió una victoria ajustada y de alto valor en su visita a Huazihul. El equipo dirigido por Fernando Torcivia se impuso 30-29 en un partido parejo que se definió en la última jugada. Gerónimo Arabel acertó a los palos con el tiempo cumplido y le dio el triunfo a la Uni en tierra Cacique.

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    El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Huazihul sostuvo intensidad y llevó el trámite al límite. Universitario tuvo dificultades para generar juego, pero capitalizó sus momentos en ataque. Además, mostró paciencia en defensa y mantuvo la concentración en los pasajes decisivos.

    La definición llegó en el cierre. Con el marcador ajustado, la Uni encontró la oportunidad y no falló. La eficacia en la última acción fue determinante para inclinar un duelo que se jugó con alta tensión y sin margen de error.

    Con este resultado, Universitario quedó a un triunfo de asegurar su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva. Ahora, el foco está puesto en el próximo compromiso: el debut en el Torneo del Interior B ante Tucumán Lawn Tennis, que se disputará el sábado a las 16 como local.

    TANTOS

    Huazihul 29

    Try: Mariano Pérez, Gastón Reyes, Francisco Paternoste, Ulises Vera.

    Conversión: Facundo Pérez (x2), Ramiro Pérez.

    Penal: Facundo Pérez.

    Universitario 30

    Try: Vito Sambrizzi, Geronimo Arabel, Geronimo Adarvez, Juan Martín Echegaray.

    Conversión: Geronimo Arabel (x2)

    Penal: Geronimo Arabel (x2).

    Resultado parcial: Huazihul 22-19 Universitario

    Amonestaciones

    Amarilla: Francisco Marcucci (UNI). Alejandro Molina

    Roja: -.

    Referee: Cristian Bonilla.

    RA1: Diego Tejada.

    RA2: Juan Muñoz.

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