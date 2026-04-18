Universitario ganó sobre la hora y quedó a solo un paso del Oro

Universitario consiguió una victoria ajustada y de alto valor en su visita a Huazihul. El equipo dirigido por Fernando Torcivia se impuso 30-29 en un partido parejo que se definió en la última jugada. Gerónimo Arabel acertó a los palos con el tiempo cumplido y le dio el triunfo a la Uni en tierra Cacique.
El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Huazihul sostuvo intensidad y llevó el trámite al límite. Universitario tuvo dificultades para generar juego, pero capitalizó sus momentos en ataque. Además, mostró paciencia en defensa y mantuvo la concentración en los pasajes decisivos.
La definición llegó en el cierre. Con el marcador ajustado, la Uni encontró la oportunidad y no falló. La eficacia en la última acción fue determinante para inclinar un duelo que se jugó con alta tensión y sin margen de error.
Con este resultado, Universitario quedó a un triunfo de asegurar su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva. Ahora, el foco está puesto en el próximo compromiso: el debut en el Torneo del Interior B ante Tucumán Lawn Tennis, que se disputará el sábado a las 16 como local.
Try: Mariano Pérez, Gastón Reyes, Francisco Paternoste, Ulises Vera.
Conversión: Facundo Pérez (x2), Ramiro Pérez.
Penal: Facundo Pérez.
Universitario 30
Try: Vito Sambrizzi, Geronimo Arabel, Geronimo Adarvez, Juan Martín Echegaray.
Conversión: Geronimo Arabel (x2)
Penal: Geronimo Arabel (x2).
Resultado parcial: Huazihul 22-19 Universitario
Amonestaciones
Amarilla: Francisco Marcucci (UNI). Alejandro Molina
Roja: -.
Referee: Cristian Bonilla.
RA1: Diego Tejada.
RA2: Juan Muñoz.