Universitario ganó sobre la hora y quedó a solo un paso del Oro

Universitario venció a Huazihul y quedó muy cerca de meterse en el Top 8 del Regional que es uno de los objetivos de la temporada.

Universitario consiguió una victoria ajustada y de alto valor en su visita a Huazihul. El equipo dirigido por Fernando Torcivia se impuso 30-29 en un partido parejo que se definió en la última jugada. Gerónimo Arabel acertó a los palos con el tiempo cumplido y le dio el triunfo a la Uni en tierra Cacique.

El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Huazihul sostuvo intensidad y llevó el trámite al límite. Universitario tuvo dificultades para generar juego, pero capitalizó sus momentos en ataque. Además, mostró paciencia en defensa y mantuvo la concentración en los pasajes decisivos.

La definición llegó en el cierre. Con el marcador ajustado, la Uni encontró la oportunidad y no falló. La eficacia en la última acción fue determinante para inclinar un duelo que se jugó con alta tensión y sin margen de error.

Con este resultado, Universitario quedó a un triunfo de asegurar su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva. Ahora, el foco está puesto en el próximo compromiso: el debut en el Torneo del Interior B ante Tucumán Lawn Tennis, que se disputará el sábado a las 16 como local.

TANTOS Huazihul 29