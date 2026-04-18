Los Pumas 7s vencieron a Fiji y pasaron a la semifinal del Seven de Hong Kong

Sufrieron hasta la última pelota. El abrazo entre Joaquín Pellandini y el fisioterapeuta Julián Ferraris, que terminaron tendidos en el piso, fue un desahogo tras una victoria tan angustiante como trabajada. Los Pumas 7s compitieron un tiempo con un jugador más y superaron 24-17 a Fiji para acceder a las semifinales de Hong Kong, la primera etapa del SVNS World Championship. A las 3.23 de este domingo se enfrentarán con España.

El triunfo argentino se empezó a justificar desde la posesión de la pelota, fundamental en el seven y sobre todo ante Fiji, la selección con más talento natural y destrezas técnicas a la hora de atacar y pasarse la pelota en el contacto. Pero en su naturaleza también están las desconexiones y lagunas. Acciones fuera de contexto que lo inhiben y lo hacen perder el foco. En el primer tiempo Filipe Sauturaga recibió una tarjeta amarilla por matar el juego y en la segunda mitad Akuila Dranivotua se fue expulsado por tocar en el aire a Sebastián Dubuc, en una acción peligrosa. Fue la primera participación del partido para el número 60, que apenas está disputando su tercer torneo en el SVNS.

Argentina aprovechó esos dos minutos de superioridad numérica en un primer tiempo desprolijo, con varias pérdidas de posesión, pero de ida y vuelta. Moviendo la pelota llegó el try de Santiago Álvarez Fourcade, una de las figuras en lo que va del torneo. El segundo fue por obra y gracia de Marcos Moneta: el wing pescó una pelota, jugó el penal rápido y tras una serie de pases definió debajo de los palos. El jugador formado en San Andrés valoró la victoria, sobre todo por el rival y el escenario; Hong Kong es la Meca del seven. Una sede en la que Fiji se ha hecho fuerte a lo largo de su rica historia: “Amamos este torneo, amamos este estadio. Es un placer jugar contra los reyes del seven. Si decís rugby seven lo primero que se te viene a la cabeza es Fiji y es un placer jugar contra ellos. Tenemos una gran relación y siempre son grandes batallas. Estoy feliz por haber ganado y seguir en la competencia”, expresó el 13.

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Tras el descuento de Apete Narogo, Álvarez Fourcade volvió a estirar la diferencia antes del entretiempo para el 17-7 parcial. Fiji lo llegó a empatar luego de la expulsión de Dranivotua gracias a los tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo y los Pumas 7s no encontraron los caminos. La pelota circuló lenta y los jugadores no ganaron sus duelos. “Paciencia” fue el grito desde afuera por parte del staff en los minutos finales y eso fue lo que tuvieron en la acción que derivó en el try. Salieron jugando desde su propio campo, movieron la pelota de lado a lado hasta cansar a un rival extenuado. Moneta recibió la asistencia de Álvarez Fourcade para volver a pasar al frente.