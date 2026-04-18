    • 18 de abril de 2026 - 13:25

    Superclásico: tarotista de Boca anticipa polémica ante River

    Un tarotista de Boca lanzó una predicción para el Superclásico ante River y advirtió sobre una posible jugada dudosa en el partido.

    El Superclásico River vs Boca paraliza al país con expectativas y pronósticos.

    El Superclásico River vs Boca paraliza al país con expectativas y pronósticos.

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    El Superclásico entre River y Boca ya se juega fuera de la cancha con predicciones que generan repercusión entre los hinchas. Un tarotista sorprendió con su visión.

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    Superclásico River vs Boca: la predicción del tarot

    El tarotista Walter Lavalle, conocido por sus lecturas vinculadas a Boca, analizó las energías del partido y dejó una predicción que generó impacto: anticipó que podría haber una “jugada dudosa” durante el encuentro que se disputará en el Monumental.

    Según su lectura, River aparece con cartas positivas como la Rueda de la Fortuna, el 7 de bastos y la Fuerza, lo que indicaría un escenario favorable para el equipo de Núñez, incluso con presencia de jugadores jóvenes como clave del partido.

    En contraste, al analizar a Boca, el vidente se mostró más cauteloso. La aparición de la carta del Diablo encendió alertas, lo que interpretó como la posibilidad de una situación extraña o polémica dentro del juego, aunque aclaró que no implica necesariamente una irregularidad directa.

    Superclásico: quién llega mejor según el análisis

    El tarotista fue contundente en su conclusión: señaló que no ve a Boca ganando el partido y consideró que River llega mejor posicionado para quedarse con el clásico, pese a algunos momentos de dificultad que podría atravesar durante el juego.

    En la previa, el historial entre ambos sigue marcando una leve ventaja para Boca, con 93 victorias contra 88 de River y 85 empates en 266 partidos oficiales. En goles, también lidera el conjunto xeneize con 294 tantos frente a 276 del equipo millonario.

    El partido, que se jugará este domingo, vuelve a concentrar la atención de todo el país, con expectativas deportivas, estadísticas históricas y hasta predicciones que suman condimento a uno de los eventos más importantes del fútbol argentino.

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