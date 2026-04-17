Leandro Paredes y Gonzalo Montiel lamentaron el estado de la cancha antes del Superclásico: "No nos favorece"

Los dos campeones del mundo, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, palpitaron el duelo trascendental por el Apertura.

El Superclásico transita la cuenta regresiva y la ansiedad comienza a apoderarse de los fanáticos. River y Boca se verán las caras en el Monumental, pero antes dos de sus máximos referentes: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, palpitaron el partido esperado por todos.

Los campeones del mundo Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, dos compañeros de la Selección argentina que serán rivales el domingo próximo, dejaron sus sensaciones en un acto que concentró la atención mediática en el predio de la AFA en Ezeiza.

Uno de los temas que dominó la previa fue el mal estado del campo de juego del Monumental, después de los conciertos de la banda de rock AC/DC. A propósito, Montiel admitió: “No está en buenas condiciones pero eso no favorece a ninguno de los dos equipos”.

Por su lado, Paredes dijo: “El estado de la cancha es igual para los dos, somos equipos que siempre intentan jugar al fútbol y eso condiciona un poco”.

Qué dijo Leandro Paredes “El campo de juego está igual para los dos, somos dos equipos que intentan jugar al fútbol y condiciona un poco, pero no le damos tanta importancia”.

“No tengo que opinar del árbitro, no creo en la mala intención de nadie. Si hay errores creo que son sin intención”,

“Son partidos aparte, uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la mejor manera que queremos. Haremos lo posible para traer un buen resultado a casa”.

“Para mí es un placer, nos conocemos de muy chicos y tuvimos la suerte de compartir en la selección y conseguimos cosas importantes juntos”.

“Llegamos con mucha confianza, con una seguidilla de buenos resultados y una idea de juego muy clara”.

“Siempre se extraña el hincha de Boca, son un apoyo muy grande a donde vamos. Son muy importantes para nosotros, ojalá podamos darles una alegría el domingo”.

“Me encuentro mucho más maduro y protagonista. Era muy jóven antes pero sigo disfrutándolo de la misma manera, tengo una gran pasión por este deporte y este club”.

“Ascacíbar y Delgado me hacen las cosas muy fáciles. Son inteligentes, intensos y saben jugar muy bien al fútbol. Trato de disfrutar los compañeros que tengo”.

“El clásico que más recuerdo es el último que me tocó jugar en La Bombonera. Es el que más disfruté”. Qué dijo Gonzalo Montiel “Hay que tener un poquito más de respeto por el árbitro, es el que decide. Sobre el campo de juego es un poco lo que se vio, no está en buenas condiciones. No nos favorece a ninguno de los dos”.

“Es un partido difícil, es un clásico que a cualquier jugador le gustaría jugar. Trataremos de imponer nuestra idea de juego y saldremos a ganar”.

“No apostamos, nos conocemos de chiquitos y compartimos mucho tiempo en la selección. Hoy somos rivales y el domingo es el Superclásico. Estamos en equipos distintos”.

“Los clásicos son todos iguales, se juegan a dejar todo cada uno con sus herramientas. Trataremos de dejar todo en la cancha y de ganar que es lo más importante”.

“No hay nada más lindo que jugar un Superclásico en nuestra cancha y con nuestra gente. Trataré de disfrutar, si me toca patear, obviamente el penal lo voy a patear yo”.

“Hace siete partidos no perdemos, tenemos que seguir creciendo y mejorando como equipo y agarrando la idea del entrenador”.

“Para nosotros va a ser una final, no importa si jugás bien o mal, queremos ganar”. Cómo llega River al Superclásico El Millonario arrancó el año con dudas bajo la conducción de Marcelo Gallardo, pero la llegada del Chacho Coudet le cambió la cara desde los números. River ganó sus últimos cinco partidos en el torneo local y ya se aseguró un lugar en los playoffs. En la Copa Sudamericana, suma un empate y una victoria, aunque el funcionamiento del equipo todavía genera interrogantes entre los hinchas.