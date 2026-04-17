Se viene el Superclásico: cómo está el historial entre Boca y River

River Plate y Boca Juniors se verán las caras este domingo 19 de abril a las 17 en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El historial del Superclásico representa una de las rivalidades más apasionantes del fútbol argentino.

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Si vamos a los registros, ambos equipos mantienen una diferencia de apenas cinco partidos en el contador de victorias entre sus enfrentamientos. Este dato es una muestra clara de la paridad histórica que define a este duelo , donde cada nuevo capítulo tiene el potencial de inclinar la balanza.

Al contabilizar todos los enfrentamientos oficiales disputados hasta la fecha, incluyendo liga local, copas nacionales y certámenes internacionales, el conjunto de la Ribera mantiene una leve supremacía con 93 victorias frente a las 88 obtenidas por el club de Núñez , mientras que en 84 ocasiones el encuentro terminó en empate.

En el desglose por categorías, la ventaja xeneize se cimenta principalmente en el marco de la Liga Profesional, donde históricamente ha logrado sacar la mayor distancia. Sin embargo, el panorama cambia cuando se analizan las copas nacionales, un terreno donde River Plate supo imponerse con mayor frecuencia en los últimos años, logrando una efectividad superior en los cruces de eliminación directa.

Por su parte, el plano internacional mantiene una paridad casi absoluta, con una mínima diferencia a favor de Boca Juniors tras más de treinta enfrentamientos en torneos organizados por la CONMEBOL, la mayoría de ellos correspondientes a la prestigiosa Copa Libertadores.

A pesar de la ventaja general de Boca, el escenario de este domingo juega a favor del equipo del "Chacho" Coudet. En el Estadio Monumental, River ostenta una marca superior histórica con 46 victorias sobre las 31 que ha logrado rescatar el equipo azul y oro en territorio rival.

Con solo cinco partidos de diferencia en el balance global, el choque de este domingo no solo pone en juego tres puntos vitales para el Torneo Apertura 2026, sino la posibilidad para River de seguir recortando distancias o para Boca de sumar más victorias en este duelo de titanes.