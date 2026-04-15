El Superclásico ya se juega en San Juan: para la gran mayoría el favorito es River, según un sondeo

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El país se paraliza y San Juan no es la excepción. Este domingo, el verde césped del Monumental será el escenario de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, un duelo que encuentra a River y a Boca con el pecho inflado, dulces tras sus presentaciones previas y con rachas positivas que alimentan la ilusión de sus hinchas. Pero, ¿quién llega mejor plantado?

Para tomarle el pulso a la provincia, DIARIO DE CUYO lanzó un sondeo que desnudó la fe de los futboleros. En una votación masiva que superó los 15.300 participantes, la tendencia le sonríe a la banda roja, aunque los números finales vaticinan una batalla sumamente cerrada.

De los 15.312 lectores que dejaron su pálpito, un 41.7% (6.390 votos) se inclinó por una victoria de River Plate. El presente del equipo en su casa y el funcionamiento colectivo parecen ser los argumentos de mayor peso para los votantes, que ven al conjunto de Núñez repitiendo festejos ante su gente.

Sin embargo, el misticismo de Boca Juniors no se queda atrás. El 36.1% (5.533 votos) de los participantes confía en que el Xeneize dará el zarpazo en territorio ajeno, demostrando que la mística boquense sigue intacta para gran parte de los sanjuaninos.

Por último, el 22.1% (3.389 votos) se la jugó por el empate, imaginando un partido trabado, de esos donde el miedo a perder le gana a la ambición de arriesgar.