    • 14 de abril de 2026 - 13:14

    Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores: cómo ver en vivo

    Después del triunfo ante la "U" en Chile, el Xeneize buscará de local acomodarse en la cima del Grupo D y llegar envalentonado al Superclásico del domingo.

    Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores: cómo ver en vivo

    Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores: cómo ver en vivo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del Superclásico frente a River, Boca concentrará para una noche clave en La Bombonera. Este martes, desde las 21.30, recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de ratificar su buen arranque y dar un paso firme en una zona que se presenta exigente.

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    El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en alza en el plano internacional. En su debut, ganó 2-1 ante Universidad Católica en Chile, un resultado que le permitió ganar confianza y posicionarse bien en el grupo.

    En el ámbito local, en cambio, viene de empatar 1-1 frente a Independiente en condición de local, en un partido en el que presentó una formación alternativa pensando justamente en este compromiso copero y en la seguidilla que se avecina.

    Boca pone lo mejor en La Bombonera con una duda

    Para este partido, Boca apostará por lo mejor que tiene a disposición, con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar de a tres para encaminar su clasificación, incluso con el Superclásico del próximo domingo en el horizonte. La única duda pasa por la presencia de Miguel Merentiel, que arrastra una molestia física y podría dejar su lugar a Milton Giménez.

    Del otro lado estará Barcelona, que llega con la necesidad de reaccionar tras la derrota en su estreno frente a Cruzeiro. El conjunto ecuatoriano intentará recuperar terreno en un escenario siempre complejo como la Bombonera. En su formación estará Darío “Pipa” Benedetto, un referente de Boca en la última década.

    La probable formación de Boca vs. Barcelona (SC), por la Copa Libertadores

    Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

    La probable formación de Barcelona (SC) vs. Boca, por la Copa Libertadores

    José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

    Los datos de Boca vs. Barcelona (SC): hora, TV y árbitro

    • Árbitro: Wilmar Roldán.
    • Estadio: La Bombonera.
    • Hora: 21:00.
    • TV: Fox Sports.
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