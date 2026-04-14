Después del triunfo ante la "U" en Chile, el Xeneize buscará de local acomodarse en la cima del Grupo D y llegar envalentonado al Superclásico del domingo.

Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores: cómo ver en vivo

En la previa del Superclásico frente a River, Boca concentrará para una noche clave en La Bombonera. Este martes, desde las 21.30, recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de ratificar su buen arranque y dar un paso firme en una zona que se presenta exigente.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en alza en el plano internacional. En su debut, ganó 2-1 ante Universidad Católica en Chile, un resultado que le permitió ganar confianza y posicionarse bien en el grupo.

En el ámbito local, en cambio, viene de empatar 1-1 frente a Independiente en condición de local, en un partido en el que presentó una formación alternativa pensando justamente en este compromiso copero y en la seguidilla que se avecina.

Boca pone lo mejor en La Bombonera con una duda Para este partido, Boca apostará por lo mejor que tiene a disposición, con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar de a tres para encaminar su clasificación, incluso con el Superclásico del próximo domingo en el horizonte. La única duda pasa por la presencia de Miguel Merentiel, que arrastra una molestia física y podría dejar su lugar a Milton Giménez.

Del otro lado estará Barcelona, que llega con la necesidad de reaccionar tras la derrota en su estreno frente a Cruzeiro. El conjunto ecuatoriano intentará recuperar terreno en un escenario siempre complejo como la Bombonera. En su formación estará Darío “Pipa” Benedetto, un referente de Boca en la última década.