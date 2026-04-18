San Martín venció 1 a 0 a Midland en el inicio del ciclo de Schiapparelli

A los 12 minutos del segundo tiempo, Sebastián Jaurena fue el encargado de abrir el marcador para el Verdinegro.

En el comienzo del ciclo de Alejandro Schiapparelli como entrenador principal, San Martín consiguió un triunfo clave al derrotar por 1 a 0 a Ferrocarril Midland, este sábado por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro lo marcó Sebastián Jaurena a los 12 minutos del segundo tiempo, en un partido en el que el conjunto sanjuanino mostró una imagen más ordenada y pragmática respecto a sus últimas presentaciones.

El encuentro, disputado en condición de visitante, tenía un condimento especial: era el estreno de Schiapparelli al frente del equipo tras una semana convulsionada, luego de la salida del cuerpo técnico anterior. Con pocos entrenamientos, pero un conocimiento previo del plantel, el nuevo DT apostó por simplificar el funcionamiento y priorizar el equilibrio.

Cambios y urgencias San Martín llegaba golpeado, con apenas una victoria en el campeonato y lejos de los puestos de Reducido, una realidad que lo había acercado peligrosamente a la zona baja de la tabla. En ese contexto, el cambio de conducción apareció como una necesidad impostergable.

En lo táctico, Schiapparelli dejó atrás la línea de tres defensores utilizada en fechas anteriores y optó por un esquema más clásico con cuatro en el fondo. La modificación le dio mayor solidez al equipo, que logró sostener la ventaja sin pasar sobresaltos en el tramo final del partido.