    • 14 de abril de 2026 - 21:51

    El Desafío Guayaupa reunió a más de 250 ciclistas en Angaco

    El exigente Desafío Guayaupa, una de las clásicas del mountain bike fue la primera fecha de la Copa Brisson 2026 dentro del calendario sanjuanino.

    Convocante. El Desafío Guayaupa tuvo a más de 250 bikers en Angaco en una prueba más que exigente.

    Convocante. El Desafío Guayaupa tuvo a más de 250 bikers en Angaco en una prueba más que exigente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo se llevó a cabo la cuarta edición del Desafío Guayaupa, en el marco de la Copa Brisson 2026. La competencia de ciclismo de montaña se celebró en los Baños de Guayaupa, Departamento Angaco. Una prueba que se instaló como una de las clásicas de la especialidad del rural bike.

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    El evento deportivo contó con la organización del grupo MTB San Martín & Angaco; más el apoyo de distintas empresas locales y también del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

    La carrera convocó a mujeres y hombres, desde la categoría niños a máster. En total fueron cerca de 250 los ciclistas que se dieron cita en La Capilla, San Expedito, el punto de concentración, largada y llegada de la competencia.

    GANADORES DEL DESAFIO GUAYAUPA

    Hubo dos circuitos de carrera. Uno para profesionales, de 60 kilómetros de extensión, y otro para promocionales, de 40. Los ganadores de la clasificación general en damas y varones fueron Ana Carina Gregori (San Juan) y Juan Prado (Mendoza), respectivamente.

    Los resultados completos y oficial de la competencia fueron provistos por Timing San Juan y están disponibles en el siguiente enlace: acortar.link/dDvovE

    Esta fue la primera fecha de la Copa Brisson. Los dos restantes serán la Cacique Angaco, del domingo 19 de julio, y el cierre con Los Hornos, el domingo 20 de septiembre en San Martín.

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