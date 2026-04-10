San Martín apuesta a la salud: el municipio renovó convenio clave con la Fundación Sanatorio Argentino

En un paso decisivo para la salud pública departamental, el municipio de San Martín y la Fundación Sanatorio Argentino oficializaron la prórroga de su acuerdo de cooperación. Esta alianza estratégica busca garantizar que los vecinos cuenten con herramientas concretas para la detección temprana de patologías críticas como el cáncer. Podrán acceder a estudios de control gratis.
El acto de firma contó con la presencia de la intendente, Analía Becerra, y el presidente de la Fundación, doctor Carlos Buteler. Ambos mandatarios coincidieron en que la prevención no es sólo una política de Estado, sino un compromiso humano para mejorar la calidad de vida en el departamento.
Campañas de deteccción de cáncer en San Martín
El eje de este convenio reside en la implementación de operativos territoriales que faciliten el acceso a estudios médicos de alta complejidad sin costo para los ciudadanos. Las líneas de acción principales incluyen:
Salud femenina: campañas intensivas para la detección precoz de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.
Salud masculina: controles específicos de próstata para hombres en grupos de riesgo.
Seguimiento: no sólo se realizarán los estudios, sino que se garantizará el acompañamiento médico especializado en caso de hallazgos positivos.
Trabajo coordinado y territorio
La logística de estas jornadas estará bajo la supervisión de Dolores Sánchez, por parte de la Fundación, trabajando en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social del municipio, liderada por la licenciada Fabiana Martínez. Esta articulación permitirá que los operativos lleguen a las zonas más alejadas del departamento para que todos los vecinos tengan acceso a este servicio.
‘Renovar este vínculo nos permite seguir acercando la salud a cada rincón de San Martín. La detección temprana salva vidas y ese es nuestro norte’, destacaron desde el municipio.
Información y turnos
Para aquellos vecinos interesados en participar de las próximas campañas o solicitar información sobre requisitos y cronogramas, las autoridades dispusieron que la atención se centralice en la Dirección de Desarrollo Social. Allí se brindarán detalles sobre las fechas de los operativos y se coordinarán los turnos correspondientes.