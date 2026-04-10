San Martín apuesta a la salud: el municipio renovó convenio clave con la Fundación Sanatorio Argentino

Tras el acuerdo entre el municipio de San Martín y la Fundación habrá campañas de detección temprana de enfermedades gratis en la comuna.

Gracias a la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de San Martín y la Fundación Sanatorio Argentino, habrá una nueva campaña de detección de cáncer de próstota.

En un paso decisivo para la salud pública departamental, el municipio de San Martín y la Fundación Sanatorio Argentino oficializaron la prórroga de su acuerdo de cooperación. Esta alianza estratégica busca garantizar que los vecinos cuenten con herramientas concretas para la detección temprana de patologías críticas como el cáncer. Podrán acceder a estudios de control gratis.

sanmartin 4 Todos los años, el municipio de San Martín organiza campañas gratuitas de detección del cáncer de mama. El acto de firma contó con la presencia de la intendente, Analía Becerra, y el presidente de la Fundación, doctor Carlos Buteler. Ambos mandatarios coincidieron en que la prevención no es sólo una política de Estado, sino un compromiso humano para mejorar la calidad de vida en el departamento.

Campañas de deteccción de cáncer en San Martín El eje de este convenio reside en la implementación de operativos territoriales que faciliten el acceso a estudios médicos de alta complejidad sin costo para los ciudadanos. Las líneas de acción principales incluyen:

Salud femenina: campañas intensivas para la detección precoz de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.

campañas intensivas para la detección precoz de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Salud masculina: controles específicos de próstata para hombres en grupos de riesgo.

controles específicos de próstata para hombres en grupos de riesgo. Seguimiento: no sólo se realizarán los estudios, sino que se garantizará el acompañamiento médico especializado en caso de hallazgos positivos. san martin De la firma del convenio participaron la intendenta de San Martín, Analía Becerra; y el presidente de la Fundación Sanatorio Argentino, Carlos Buteler. Trabajo coordinado y territorio

La logística de estas jornadas estará bajo la supervisión de Dolores Sánchez, por parte de la Fundación, trabajando en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social del municipio, liderada por la licenciada Fabiana Martínez. Esta articulación permitirá que los operativos lleguen a las zonas más alejadas del departamento para que todos los vecinos tengan acceso a este servicio.