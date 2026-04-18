    • 18 de abril de 2026 - 18:55

    Turismo Carretera: Tobías Martínez quedó relegado en la clasificación y Dianda hizo historia

    El joven de 18 años logró su primera pole, mientras que el piloto de San Juan cerró la tanda en el puesto 52.

    Tobías Martínez.

    Tobías Martínez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Turismo Carretera puso primera en Entre Ríos, donde este fin de semana se disputa la cuarta fecha del campeonato 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay. Luego de los entrenamientos, la categoría desarrolló la clasificación, que dejó tela para cortar.

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    La gran sorpresa la dio Marco Dianda, quien con apenas 18 años marcó un tiempo de 1m24s833 con su Dodge Challenger del Galarza Racing y se quedó con su primera pole position en la categoría. El cordobés se convirtió así en el poleman más joven en la historia del TC. Sin embargo, no podrá capitalizarlo del todo: deberá largar último en su serie por una sanción arrastrada tras un incidente con Juan José Ebarlín en la fecha anterior.

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    En clave sanjuanina, Tobías Martínez cerró una clasificación complicada y finalizó en el puesto 52, con un registro de 1:27.007, quedando a 2.107 de la punta. En un contexto de extrema competitividad, el piloto local no logró encontrar el ritmo necesario para meterse más adelante en el clasificador.

    Mauricio Lambiris se ubicó segundo a apenas +0.067 con su Ford Mustang, mientras que Santiago Mangoni completó el podio clasificatorio con el Chevrolet Camaro, muy cerca de la pole. Nicolás Bonelli y Otto Fritzler cerraron el top cinco en una tanda marcada por diferencias mínimas.

    La actividad continuará este domingo 19 de abril desde las 10.

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