    • 18 de abril de 2026 - 10:08

    AFA en crisis: definen si detienen a Tapia y Toviggino

    La Justicia define si ordena la detención de Tapia y Toviggino en una causa por asociación ilícita y lavado que golpea a la AFA.

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el centro de la crisis en la AFA.

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el centro de la crisis en la AFA.

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    La crisis en la AFA suma un capítulo decisivo con el inicio del plazo judicial para definir la situación de sus principales autoridades. La investigación avanza sobre posibles delitos graves.

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    El juez Guillermo Díaz analiza el pedido de detención presentado por el fiscal Pedro Simón contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

    El requerimiento judicial se sustenta en un dictamen de 181 páginas, donde se detalla una presunta red de maniobras ilícitas que habrían involucrado a empresas vinculadas a Toviggino para realizar negocios con la propia entidad del fútbol argentino.

    Según la fiscalía, la AFA habría funcionado como el eje de acuerdos irregulares que beneficiaron económicamente a sus autoridades, afectando la transparencia institucional. La investigación también apunta al desvío de fondos y ocultamiento de activos.

    El alcance del caso incluye bienes y movimientos financieros dentro y fuera de Santiago del Estero, lo que amplía la magnitud de la causa. Mientras se espera la resolución judicial, crece la incertidumbre sobre el futuro de la conducción del fútbol argentino.

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