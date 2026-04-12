Apertura de AFA: Domingo perfecto para el River de Coudet que no para

La serie ganadora del Millonario de Chacho Coudet cantó quintina. River Plate enhebró su quinto triunfo consecutivo desde que cambió de entrenador al vencer por 2-0 a Racing Club en Avellaneda en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de AFA.

Huracán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba y ahora Racing Club fueron las cinco estaciones ganadoras del River de Coudet que con el triunfo, de paso se metió en la Fase Final ya junto a Independiente Rivadavia por la Zona B. Una previa excepcional de cara al Superclásico del domingo próximo en el Monumental.

Fue clásico intenso en Avellaneda. River tuvo la enorme virtud de aprovechar al máximo las escasas ocasiones que generó y con eso, dejó a Racing masticando bronca.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una presión alta que dejó mano a mano al delantero Santiago Solari, que definió desde el borde del área grande pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó con mucha velocidad y se quedó con el disparo.

River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0. La polémica se instaló porque en la jugada previa, en Racing pidieron penal.

Racing volvió a llegar a los 39 minutos del primer tiempo: al defensor Ezequiel Cannavo le quedó una pelota suelta dentro del área grande para sacar una definición rápida, que se desvió en un defensor antes de irse al córner.

RIVER PLATE PROFUNDO

Cuatro minutos después, luego de un conjunto de errores de la defensa local, el atacante Sebastián Driussi remató desde el costado derecho del área grande, con un tiro que fue despejado de cabeza por el defensor Agustín García Basso a pocos metros de la línea de gol.

Con tiempo cumplido, luego de un gran pase de taco y de primera de Driussi, Colidio apareció en libertad para rematar de primera desde la medialuna del área, aunque su disparo salió alto.

En el complemento, con la ventaja a su favor, River dejó que se desnudaran solas las limitaciones de un Racing que fue al frente pero sin demasiadas luces. Un remate de Santiago Sosa,una definición de emboquillada de Maravilla Martínez y otro remate de Duvan Zapata fueron lo más peligroso de la Academia. Para colmo de sus males, a los 35' del complemento se quedó con uno menos cuando el árbitro Zunino expulsó a Marcos Rojo por un golpe a Martínez Quarta.

En el descuento, River lo terminó de resolver en una contra veloz con Driussi que puso el 2-0 final de un domingo perfecto.