Un fiscal pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino: investiga los bienes del tesorero de la AFA en Santiago del Estero

Se trata de una causa abierta en diciembre del año pasado y se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino

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Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia y vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos allí.

El fiscal federal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes futbolísticos por asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes en esa provincia, de la que es oriundo Toviggino. De esta manera los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Su investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que se sospecha serían parte de maniobras de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.