    • 17 de abril de 2026 - 13:01

    Un fiscal pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino: investiga los bienes del tesorero de la AFA en Santiago del Estero

    Se trata de una causa abierta en diciembre del año pasado y se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino

    Tapia y Toviggino, muy complicados.

    Tapia y Toviggino, muy complicados.

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    Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia y vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos allí.

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    El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. 

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    El fiscal federal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes futbolísticos por asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes en esa provincia, de la que es oriundo Toviggino. De esta manera los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

    El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Su investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que se sospecha serían parte de maniobras de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

    Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

    El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

    Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El fiscal reclamó las detenciones porque sostiene que hay riesgo de fuga ante la estructura montada para cometer los delitos.

    Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. Entre ellas se menciona Real Central SRL del presunto testaferro Luciano Pantano y dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

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