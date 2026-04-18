Clima en San Juan: sábado cálido, nublado y sin lluvias

El clima en San Juan tendrá este sábado 18 cielo mayormente nublado, máxima de 27°C y sin lluvias, según el pronóstico extendido oficial.

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El clima en San Juan anticipa un sábado 18 de abril con condiciones estables y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico oficial, se espera una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones y con una máxima elevada.

Clima en San Juan: cómo estará el sábado Durante este sábado, el clima en San Juan se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, tanto en la tarde como en la noche. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, marcando un día templado a cálido.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, la probabilidad de precipitaciones será de 0%, por lo que no se esperan lluvias. El viento soplará entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sector oeste durante el día y rotando al sur por la noche.