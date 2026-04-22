    • 22 de abril de 2026 - 10:03

    NBA: un jugador sufrió una conmoción cerebral en pleno partido por un fuerte golpe contra el piso

    Durante algunos instantes, el pivote francés quedó aturdido en suelo, aunque luego pudo incorporarse y retirarse hacia el vestuario. Imágenes sensibles.

    Victor Wembanyama.

    Victor Wembanyama.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El francés Victor Wembanyama, figura de San Antonio Spurs, debió abandonar este martes el partido de primera ronda de los playoffs de la NBA ante Portland Trail Blazers tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el segundo cuarto.

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    El pivote, de 22 años y 2,24 metros de altura, tambaleó y se cayó al parqué tras chocar con Jrue Holiday. Durante algunos instantes permaneció en el suelo aturdido, antes de incorporarse y retirarse hacia el vestuario.

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    Más tarde, los Spurs confirmaron que “Wemby” ingresó en el protocolo de conmoción cerebral, por lo que no volvió a jugar. El entrenador del equipo, Mitch Johnson, ratificó esa información tras la derrota por 106-103 y detalló los pasos médicos establecidos.

    En principio, el francés deberá guardar reposo por al menos 48 horas. Su presencia en el tercer partido de la serie, previsto para el viernes en Portland, dependerá de la evolución y de los resultados de los estudios a los que será sometido.

    La lesión se produjo apenas un día después de que Wembanyama fuera distinguido como Mejor Defensor del Año de la NBA. El francés venía de una destacada actuación con 35 puntos en el triunfo de San Antonio en el inicio de la serie de la Conferencia Oeste.

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