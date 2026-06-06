Cuatro equipos, dos lugares: así se jugarán las semifinales del Apertura de fútbol sanjuanino este domingo

Llegó el momento de la verdad. Este domingo se disputarán las semifinales del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, una jornada cargada de expectativas que definirá a los dos equipos que pelearán por el título en la final programada para el próximo 14 de junio.

Semifinales del Apertura: Desamparados, 9 de Julio, Colón Junior y Minero buscan su lugar en la gran final

Una de las particularidades de esta instancia es que las ternas arbitrales no fueron confirmadas con anticipación. Desde la Liga Sanjuanina informaron que los jueces serán sorteados el mismo domingo por la mañana, momento en el que se conocerán los encargados de impartir justicia en cada semifinal.

El encuentro más atractivo de la jornada se jugará desde las 17 en el estadio José Nehín, donde Sportivo Desamparados recibirá a Sportivo 9 de Julio.

El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero accedió a esta instancia luego de eliminar a Peñarol. El empate sin goles le permitió avanzar gracias a la ventaja deportiva obtenida por haber culminado primero en la fase regular. Ese beneficio se mantendrá vigente en semifinales, por lo que otra igualdad lo depositará en la final.

Enfrente estará un 9 de Julio que atraviesa un gran momento. El equipo conducido por Carlos Biasotti viene de vencer a San Lorenzo de Ullum y sabe que no tiene margen para especular: necesita ganar para seguir en carrera y alcanzar el partido decisivo.

Minero y Colón, por el otro pasaje

La otra semifinal se disputará desde las 16 en la cancha de Atenas, en Pocito, donde Atlético Minero y Colón Junior animarán un choque que aparece como uno de los más equilibrados del campeonato.

A diferencia de lo que sucederá en Puyuta, en esta llave no existe ventaja deportiva. Si al término de los 90 minutos persiste la igualdad, el finalista se definirá mediante remates desde el punto penal.

Minero, dirigido por Ernesto Fullana, llega fortalecido tras revertir una serie complicada frente a Atlético Alianza. Colón Junior, por su parte, protagonizó uno de los grandes golpes de los cuartos de final al eliminar al vigente supercampeón, Atlético Unión.

Visitantes y Tribuna Segura

Al igual que ocurrió el fin de semana pasado, ambos partidos contarán con presencia de público visitante bajo un esquema controlado. Cada club tendrá autorizado el ingreso de hasta 50 hinchas y 25 dirigentes. La medida se implementará nuevamente a través del programa Tribuna Segura, luego de los buenos resultados obtenidos en la experiencia anterior, cuando no se registraron incidentes.

Desamparados informó los precios de las entradas para el encuentro ante 9 de Julio. Los socios con cuota al día podrán ingresar sin cargo a la popular, mientras que quienes deseen acceder a la platea deberán abonar $3.000. En cuanto a los no socios, los valores establecidos son: Popular: $10.000, Platea: $15.000, Para los jubilados y menores no socios, las entradas tendrán los siguientes costos: Popular: $5.000 y Platea: $8.000.

Con dos partidos que prometen intensidad, estadios colmados y el sueño de la final en juego, el fútbol sanjuanino se prepara para vivir una de las jornadas más apasionantes de la temporada.

También se definen los finalistas de Cuarta División

La jornada dominical tendrá además la definición de las semifinales de Cuarta División. En el Serpentario, Sportivo Desamparados recibirá a Atenas Pocito desde las 14. Mientras que a partir de las 16, en cancha de Peñarol, el Bohemio enfrentará a Juventud Zondina en busca de un lugar en la final de la categoría.

Con cuatro equipos soñando en Primera y otros cuatro en Reserva, el fútbol sanjuanino vivirá un domingo de definiciones, donde solo los mejores seguirán en carrera por el título del Apertura.