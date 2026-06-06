    • 6 de junio de 2026 - 09:28

    Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula

    El argentino no logró meterse a la Q3 con Alpine y tendrá una dura tarea en la carrera del domingo para volver a sumar puntos.

    Franco Colapinto en el GP de Mónaco.

    Franco Colapinto en el GP de Mónaco.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto no tuvo el inicio ideal y largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El argentino no logró meterse en la Q3 tras marcar un tiempo de 1:13.995 y, en un circuito urbano en el que es complicado adelantar, deberá realizar una ardua tarea para sumar puntos en la carrera del domingo.

    Leé además

    Colapinto golpeó su auto durante el segundo ensayo en Mónaco.

    El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: "Por suerte, no se rompió nada"
    Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco (Foto: Reuters/Yves Herman)

    Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15to en la primera práctica libre

    Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que partirá 9°, marcó el corte en la segunda tanda con un registro de 1:13.762. El pilarense quedó eliminado por una diferencia de 0.233 segundos.

    Andrea Kimi Antonelli se quedó con una apasionante pole position al frenar el cronómetro en 1:12.051. El joven de Mercedes, que lidera el campeonato, le ganó el mano a mano a Max Verstappen de Red Bull por 0.043 segundos. Lewis Hamilton de Ferrari saldrá tercero, mientras que Charles Leclerc hará lo propio en la cuarta plaza luego de chocar en su último intento. George Russell, el otro contendiente al título, culminó sexto.

    Gabriel Bortoleto se accidentó con su Audi en el cierre de la Q1, algo que benefició al propio Colapinto y provocó que los dos pilotos de Haas queden eliminados (Esteban Ocon 17° y Oliver Bearman 19°). Esto es un golpe para sus aspiraciones en el campeonato y Alpine podría sacar más diferencia en la pelea de la mitad de tabla.

    El Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el domingo a partir de las 10:00 (hora argentina) y tendrá un total de 78 vueltas.

    Días y horario de actividad en el GP de Mónaco

    Domingo 7 de junio

    Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

    Cómo ver en vivo

    TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Franco Colapinto - Mónaco.

    Franco Colapinto participa de las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Mónaco de la F1

    A fondo. Franco Colapinto volverá a acelerar en el Principado de Mónaco por la sexta fecha de la F-1.

    Franco Colapinto vuelve al ruido de la F-1 en el paraíso de Mónaco

    La escudería en la que corre Franco Colapinto pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. 

    Alpine anunció un nuevo socio y un cambio en su nombre a partir de la temporada 2027

    Franco Colapinto cumple 23 años.

    Franco Colapinto, la gran figura del automovilismo argentino, cumple 23 años